Dunav se povukao, otkriven jeziv prizor skriven 80 godina

Rekordno nizak vodostaj Dunava u Budimpešti otkrio je ostatke dvojice njemačkih vojnika koji su više od osam desetljeća bili skriveni u riječnom mulju. Uz njih je pronađen gotovo potpuno očuvan vojni motocikl, a stručnjaci vjeruju da bi vojnike mogli identificirati zahvaljujući sačuvanim identifikacijskim pločicama

Ekstremna suša i vrlo nizak vodostaj Dunava doveli su do neobičnog arheološko-povijesnog otkrića u samom središtu Budimpešte. Na obali kod trga Batthyány, točno preko puta zgrade mađarskog parlamenta, pronađeni su ostaci dvojice njemačkih vojnika iz Drugog svjetskog rata i gotovo potpuno očuvan njemački vojni motocikl, objavio je njemački Bild. Na ostatke je slučajno naišao prolaznik nakon što je među stijenama uz obalu primijetio dio vilice motocikla. Na mjesto pronalaska potom su stigli stručnjaci mađarskog Vojno-povijesnog instituta.

Motocikl gotovo potpuno očuvan Istraživanjem su otkrili njemački vojni motocikl za koji se pretpostavlja da je riječ o modelu DKW NZ 350-1. Taj se model od 1944. proizvodio za vojne potrebe, a zahvaljujući riječnom mulju motocikl je ostao iznenađujuće dobro očuvan. No tijekom izvlačenja pronađeno je nešto znatno ozbiljnije. U neposrednoj blizini motocikla nalazila su se brojna neeksplodirana sredstva iz Drugog svjetskog rata, uključujući njemačke protutenkovske mine TMi-35 te ostatke ručnih i topničkih granata. Pirotehničari su zbog toga morali intervenirati nekoliko puta, a dio obalne prometnice privremeno je zatvoren. Tek nakon uklanjanja eksplozivnih sredstava stručnjaci su mogli nastaviti s iskapanjem. Ispod motocikla pronašli ljudske ostatke Ispod motocikla potom su otkriveni ljudski ostaci. Analiza je pokazala da pripadaju dvojici njemačkih vojnika iz Drugog svjetskog rata.

Njihov identitet još nije utvrđen, ali istražitelji imaju važan trag. Uz ostatke su pronađene dvije dobro očuvane identifikacijske pločice na kojima se još mogu pročitati brojevi i slova. Prema Bildu, sloj riječnog mulja pomiješan s plinskim uljem pomogao je očuvati metalne pločice. Arne Schrader iz njemačkog Saveza za skrb o ratnim grobovima rekao je da sada slijedi uspoređivanje podataka s ratnom dokumentacijom i dnevnicima vojnih postrojbi kako bi se pokušalo utvrditi tko su poginuli. Neobičan detalj mogao bi pomoći u identifikaciji Posebno je zanimljivo to što su obje identifikacijske pločice pronađene cijele.