Stiglo osvježenje: U ovim dijelovima Hrvatske temperatura pala s 34 na 19 stupnjeva

Jaki lokalni pljuskovi u petak popodne spustili su temperaturu u Orihima u Istri s vrućih 34 na ugodnih 19 °C. Takvih je lokalnih pljuskova, ali s nešto manjim padom temperature bilo i u Dalmaciji.

U središnjoj Hrvatskoj bit će nešto svježije. Tijekom noći i ujutro prolazno ponegdje može pasti malo kiše, a lokalno i izraženiji pljuskovi. U ostatku dana očekuju se česta sunčana razdoblja.

Meteorologinja DHMZ-a Kristina Klemenčić Novinc , u prognozi za HRT ističe kako će u subotu na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano. Prolazno više oblaka i mjestimična kiša te grmljavina vjerojatniji su u prvom dijelu dana. Puhat će umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će popodne oslabiti. Najniža temperatura zraka kretat će se oko 21°C, dok bi najviša mogla dosegnuti 33°C.

Sinjska Bara morala je biti nakratko odgođena zbog jakog pljuska koji je natopio trkalište. No, osvježenje nije dugo trajalo, pa su natjecatelji mogli nastaviti s trkama.

Sjeverni Jadran ohladit će umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Bit će djelomice sunčano, a na obali i otocima pretežno sunčano. Ističe kako je lokalno moguć jači razvoj oblaka i pokoji pljusak u poslijepodnevnim satima u Istri i Gorskoj Hrvatskoj. Najniža temperatura zraka u gorju oko 16°C, u unutrašnjosti Istre do 22, a najviša između 27 i 32, na sjevernom Jadranu do 34°C.

U Dalmaciji ostaje vruće i sunčano, uz dnevnu temperaturu koja bi mogla dosegnuti i 37°C. Tijekom dana moglo bi doći do razvoja oblaka u unutrašnjosti Dalmacije, pa će lokalno biti i pljuskova s grmljavinom koji bi se mogli spustiti i do obale.

Na samom jugu Hrvatske i dalje tople noći i vrući dani s najvišom temperaturom zraka do 38°C. No, valja računati na mogućnost popodnevnih pljuskova, većinom na području Konavala.

Nakon nestabilne subote, ponovno vruće i sunčano

Nedjelja i sljedeći tjedan ponovno donose većinom sunčano i stabilno vrijeme, a temperatura će, ističe Kristina Klemenčić Novinc za HRT, ponovno rasti od ponedjeljka.

Ponegdje u poslijepodnevnim satima može biti pokojeg pljuska, većinom u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar ostaje većinom slab.

Na moru, u noćnim i jutarnjim satima slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka ne bi se trebala mijenjati. Tako će i sljedeći tjedan na moru obilježiti sunčano i vruće vrijeme uz upozorenje na toplinski val.