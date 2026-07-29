Mađarska gasi nuklearni reaktor, svemu je kriv Dunav

Zatvaranjem jednog proizvodnja električne energije u Paksu past će na otprilike 60 posto kapaciteta. Krizne mjere nuklearka je provodila već u lipnju, tijekom proteklog toplinskog vala, kad su je vlasti izuzele od toplinskih ograničenja za ispuštanje vode iz rashladnog sustava.

Već u ponedjeljak nuklearka je smanjila proizvodnju u drugoj jedinici za 254 megavata.

Otada je pak vodostaj Dunava pao na novu najnižu razinu otkada se vodi evidencija, što je izazvalo poremećaje u prijevoz tereta i u turizmu.

Mađarski ministar okoliša Laszlo Gajdos rekao je nekoliko sati ranije da su državne vodoprivredne agencije u pripravnosti kako bi pomogle osigurati opskrbu Paksa vodom za potrebe rashladnog sustava.

Tako su u blizini Paksa već postavili četiri pontona s pumpama i dvije plutajuće dizalice budući da bi se, prema prognozama, vodostaj Dunava trebao u nadolazećim danima spustiti na još nižu razinu, rekao je ministar.