Talijanski parlament izglasao puštanje ovisnika iz zatvora: Imaju doduše jedan uvjet

Talijanski zatvori popunjeni su do 140 posto kapaciteta, po skupini Antigona za prava zatvorenika. To je jedna od najgorih stopa prenapučenosti zatvora u Europskoj uniji, a sličnu ima i Francuska.

Ministar pravosuđa Carlo Nordio rekao je da bi se mjera mogla primijeniti na više od 10.000 zatvorenika s ovisnošću o drogama, od ukupno oko 65.000 zatvorenika.

Prema dokumentu, dodatnih 3700 zatvorenika s problemima s alkoholom također bi moglo imati koristi od te mjere.

Antigona je međutim skeptična oko mjere te kaže da će puštanje ovisiti o više uvjeta te da sredstva predviđena zakonom u teoriji financiraju rehabilitaciju manje od 600 ovisnika.