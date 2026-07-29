Požar na Kreti: Poginula dva vatrogasca

Požar je izbio ranije u srijedu u regiji Rethymno te se brzo proširio u blizini sela Krya Vrisi u središnjem dijelu otoka. Evakuirani su stanovnici triju obližnjih sela, uključujući Krya Vrisi.

Brojni šumski požari izbili i na zapadu Turske, gdje su uništene neke kuće te su evakuirani stanovnici, jedna javna bolnica i pojedine prometnice zatvoreni su, izvijestili su lokalni mediji. Za sada nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima.

Turska državna novinska agencija Anadolu navela je da su požari aktivni u najmanje sedam pokrajina, među kojima su i turistička odredišta Antalya i Muğla, dok su požari u još tri grada stavljeni pod nadzor.