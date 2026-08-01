Vatrogasci objavili snimku početka požara u Pakoštanima: Dokud ide ljudska glupost?

"Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao ... Dokud ide ljudska glupos t??", upitali su administratori stranice 193.

U požaru su izgorjeli su trava i nisko raslinje, a na na gašenju požara sudjelovala su 44 vatrogasca sa 16 vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Biograd na Moru te dobrovoljnih vatrogasnih društava Drage, Sveti Filip i Jakov, Polača i Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Vatrogasci su požar lokalizirali u 22:05, nakon čega se tijekom noći nastavila sanacija požarišta.