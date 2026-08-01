Izvanredan događaj: Na autocesti A3 netko vozi u pogrešnom smjeru

Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Iz HAK- a upozoravaju na izvanredan događaj odnosno vožnju u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec na kolniku u smjeru Lipovca - vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, a vozače molimo za izuzetan oprez.