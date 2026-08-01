vozači, oprez!

Izvanredan događaj: Na autocesti A3 netko vozi u pogrešnom smjeru

V. B.

01.08.2026 u 12:06

Krivi smjer
Krivi smjer Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza

Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Iz HAK- a upozoravaju na izvanredan događaj odnosno vožnju u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševec na kolniku u smjeru Lipovca - vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, a vozače molimo za izuzetan oprez.

Gužve na Lučkom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/Pixsell

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VATRENA STIHIJA

VATRENA STIHIJA

VIDEO Požari bjesne Europom: Osim Španjolske i Francuske, u problemu je još jedna zemlja
PODACI DZS-A

PODACI DZS-A

Znate li s koliko godina Hrvati ulaze u brak? A koliko zarađuju? Statistike bi vas mogle iznenaditi
EKOLOŠKA DRAMA

EKOLOŠKA DRAMA

Fond objavio analize zakopanog otpada u Gospiću: 'Ne zadovoljaju uvjete'

najpopularnije

Još vijesti