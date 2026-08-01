DP komentirao kaos s migrantima u Ceuti: 'Veliko upozorenje za Hrvatsku'

"Kaotični prizori koji pokazuju nemoć španjolskih snaga sigurnosti pred desecima tisuća migranata alarm su koji odjekuje cijelom Europskom unijom ", naveli su iz Domovinskog pokreta, ocjenjujući da su politike "otvorenih granica" otvorile prostor za takve scenarije.

Iz DP su iznijeli i spekulacije "o mogućem koordiniranom djelovanju stranih aktera " koji, kako tvrde, iz političkih razloga stvaraju nemir na vanjskim granicama EU-a te ustvrdili da je to "posebno upozorenje Hrvatskoj s obzirom na političke aktere u njezinu okruženju" koji bi se mogli poslužiti sličnim metodama.

Tražit ćemo i dalje rigoroznu provedbu mehanizama odvraćanja i deportacije

"Domovinski pokret kao dio Vlade RH daje punu i nedvosmislenu podršku hrvatskoj policiji u zaštiti granica Republike Hrvatske, a od svih nadležnih tijela nastavit ćemo tražiti dosljednu i rigoroznu provedbu svih mehanizama odvraćanja i deportacije koje našoj zemlji kao članici EU-a stoje na raspolaganju", poručuju iz stranke.

Pozvali su i europske partnere da "bez odgode i u punom opsegu" koriste sve dostupne mehanizme EU-a za zaštitu vanjskih granica jer bi,kako tvrde, u protivnom doveli u pitanje smisao postojanja schengenskog bezgraničnog prostora.

Poručili su i da, ako se ne provode zajednička pravila o zaštiti vanjskih granica i povratku osoba bez prava boravka, države članice imaju suvereno pravo preuzeti punu odgovornost za zaštitu vlastitih granica.

Podsjetimo, kriza u Ceuti izbila je u četvrtak, kada je u Španjolsku, prema izvještajima lokalnih vlasti, ušlo oko 60.000 migranata, a najmanje 57 osoba poginulo je na granici između Maroka i te španjolske enklave. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares u petak je izjavio da su se gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom, dok je premijer Pedro Sánchez pozvao članice EU-a na poštivanje europskih ugovora nakon što je nekoliko zemalja, uključujući Italiju, najavilo privremenu suspenziju Schengenskog sporazuma sa Španjolskom.