ZAŠTITA GRANICA

DP komentirao kaos s migrantima u Ceuti: 'Veliko upozorenje za Hrvatsku'

I.H./Hina

01.08.2026 u 12:31

Domovinski pokret oglasio se o migrantskoj krizi
Domovinski pokret oglasio se o migrantskoj krizi Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Iz Domovinskog pokreta (DP) ocijenili su u subotu da su najnoviji događaji u španjolskim enklavama Ceuti i Melilli "veliko upozorenje" za Hrvatsku te su izrazili punu podršku hrvatskoj policiji u zaštiti granica

"Kaotični prizori koji pokazuju nemoć španjolskih snaga sigurnosti pred desecima tisuća migranata alarm su koji odjekuje cijelom Europskom unijom", naveli su iz Domovinskog pokreta, ocjenjujući da su politike "otvorenih granica" otvorile prostor za takve scenarije.

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Iz DP su iznijeli i spekulacije "o mogućem koordiniranom djelovanju stranih aktera" koji, kako tvrde, iz političkih razloga stvaraju nemir na vanjskim granicama EU-a te ustvrdili da je to "posebno upozorenje Hrvatskoj s obzirom na političke aktere u njezinu okruženju" koji bi se mogli poslužiti sličnim metodama.

U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
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Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI

Tražit ćemo i dalje rigoroznu provedbu mehanizama odvraćanja i deportacije

"Domovinski pokret kao dio Vlade RH daje punu i nedvosmislenu podršku hrvatskoj policiji u zaštiti granica Republike Hrvatske, a od svih nadležnih tijela nastavit ćemo tražiti dosljednu i rigoroznu provedbu svih mehanizama odvraćanja i deportacije koje našoj zemlji kao članici EU-a stoje na raspolaganju", poručuju iz stranke.

Pozvali su i europske partnere da "bez odgode i u punom opsegu" koriste sve dostupne mehanizme EU-a za zaštitu vanjskih granica jer bi,kako tvrde, u protivnom doveli u pitanje smisao postojanja schengenskog bezgraničnog prostora.

Poručili su i da, ako se ne provode zajednička pravila o zaštiti vanjskih granica i povratku osoba bez prava boravka, države članice imaju suvereno pravo preuzeti punu odgovornost za zaštitu vlastitih granica.

Podsjetimo, kriza u Ceuti izbila je u četvrtak, kada je u Španjolsku, prema izvještajima lokalnih vlasti, ušlo oko 60.000 migranata, a najmanje 57 osoba poginulo je na granici između Maroka i te španjolske enklave. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares u petak je izjavio da su se gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom, dok je premijer Pedro Sánchez pozvao članice EU-a na poštivanje europskih ugovora nakon što je nekoliko zemalja, uključujući Italiju, najavilo privremenu suspenziju Schengenskog sporazuma sa Španjolskom.

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