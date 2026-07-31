Požar na odlagalištu otpada u Prapatnici pod kontrolom, ali gorjet će još nekoliko dana

Požar koji je oko 18 sati u petak izbio na području reciklažnog dvorišta u Prapatnici, gdje gore velike količine otpada, među kojima plastične mase i gume, pod kontrolom je, a u gašenju sudjeluje 60 vatrogasaca s 20 vozila te dva kanadera
Na požarištu su angažirane vatrogasne snage s operativnog područja Trogira i okolice. Dva kanadera pružala su potporu vatrogascima kako bi se spriječilo širenje požara na okolnu vegetaciju.
Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić rekao je da je riječ o vrlo zahtjevnoj intervenciji zbog velike količine gorivog materijala.
"Požar je pod kontrolom i držimo ga u zadanim granicama, no, zbog velikih naslaga otpada očekujemo da će gorjeti još nekoliko dana", izjavio je Maretić.