gori otpad

Požar na odlagalištu otpada u Prapatnici pod kontrolom, ali gorjet će još nekoliko dana

M.Či./Hina

31.07.2026 u 22:35

Požar na odlagalištu otpada u Prapatnici
Požar na odlagalištu otpada u Prapatnici Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Požar koji je oko 18 sati u petak izbio na području reciklažnog dvorišta u Prapatnici, gdje gore velike količine otpada, među kojima plastične mase i gume, pod kontrolom je, a u gašenju sudjeluje 60 vatrogasaca s 20 vozila te dva kanadera

Na požarištu su angažirane vatrogasne snage s operativnog područja Trogira i okolice. Dva kanadera pružala su potporu vatrogascima kako bi se spriječilo širenje požara na okolnu vegetaciju.

Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić rekao je da je riječ o vrlo zahtjevnoj intervenciji zbog velike količine gorivog materijala.

"Požar je pod kontrolom i držimo ga u zadanim granicama, no, zbog velikih naslaga otpada očekujemo da će gorjeti još nekoliko dana", izjavio je Maretić.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pitanje schengena

pitanje schengena

Kriza u Ceuti: Gotovo svi migranti napustili grad, europski dužnosnici raspravljaju što dalje
Ne zna se zašto

Ne zna se zašto

Srušio se najmoderniji američki borbeni zrakoplov: Pilot se katapultirao, izbio požar
Nevjerojante scene

Nevjerojante scene

Bugarin kamion na A1 vozio u suprotnom smjeru, skrivio nesreću i nastavio vožnju

najpopularnije

Još vijesti