Požar na odlagalištu otpada u Prapatnici pod kontrolom, ali gorjet će još nekoliko dana

Na požarištu su angažirane vatrogasne snage s operativnog područja Trogira i okolice. Dva kanadera pružala su potporu vatrogascima kako bi se spriječilo širenje požara na okolnu vegetaciju.

Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić rekao je da je riječ o vrlo zahtjevnoj intervenciji zbog velike količine gorivog materijala.

"Požar je pod kontrolom i držimo ga u zadanim granicama, no, zbog velikih naslaga otpada očekujemo da će gorjeti još nekoliko dana", izjavio je Maretić.