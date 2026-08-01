ZAJEDNIČKO PISMO

Čelnici EU-a uputili odgovor na migrantsku krizu u Ceuti: 'Ne smijemo dopustiti...'

I.H./Hina

01.08.2026 u 13:12

Riječ je o zajedničkom pismu
Riječ je o zajedničkom pismu Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica bloka, priopćila je vlada u subotu, nakon nezakonitog upada 60.000 migranata u španjolsku enklavu Ceutu

"Ne smijemo dopustiti da nekontrolirani masovni prelasci, instrumentalizacija migracija ili druge hibridne prijetnje stvore dojam da je moguć nezakonit ulazak u Europsku uniju, odnosno da se nezakonit ulazak migranta može pretvoriti u zakonit boravak. Takva bi percepcija potaknula daljnje pokušaje, narušila povjerenje u našu zajedničku migracijsku politiku i imala posljedice za sve države članice", ističe se u pismu.

vezane vijesti

Kao primatelji pisma navedeni su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te Michael Martin, premijer Irske koja trenutno predsjeda blokom.

Pismo u kojem se izražava ozbiljna zabrinutost zbog događaja u Ceuti te odlučnost u sprečavanju krijumčara da dovode u pitanje cjelovitost vanjskih granica Unije su potpisali, među ostalima, njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijerka Giorgia Meloni te poljski premijer Donald Tusk.

Španjolski Vrhovni sud je u srpnju presudio da migranti presretnuti na moru dok pokušavaju stići do Ceute ili Melille ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko prema ubrzanom postupku koji vrijedi za enklave.

U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
    +15
Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI

Potpisnici pisma su poručili da su svjesni toga da je ta presuda iskorištena kao "povod za ovaj napad i zlouporabu europskog sustava migracija i azila".

"Istodobno, naša je dužnost učinkovito odvraćati od nezakonitih migracija i beskompromisno se protiv njih boriti koordiniranjem aktivnosti, jačanjem vanjskih granica i rješavanjem pitanja svih politika koje mogu djelovati kao čimbenici privlačenja, poput legalizacije statusa vrlo velikog broja nezakonitih migranata", dodaje se u pismu.

Tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno je u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatrijaciji migranata, što su čelnici zemalja Unije pozdravili u pismu.

Države su pozvale irsko predsjedništvo da žurno sazove izvanrednu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova radi definiranja koordiniranog europskog odgovora, uključujući "brzu mobilizaciju dostupnih instrumenata EU-a i pružanje potrebne potpore Španjolskoj", dodaje vlada u priopćenju.

Hrvatska izražava važnost zajedničke odgovornosti i solidarnost s državama članicama Unije izloženima posebnom pritisku "kako bi se izbjeglo uvođenje unutarnjih kontrola među državama članicama", naglasili su iz vlade.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VATRENA STIHIJA

VATRENA STIHIJA

VIDEO Požari bjesne Europom: Osim Španjolske i Francuske, u problemu je još jedna zemlja
PODACI DZS-A

PODACI DZS-A

Znate li s koliko godina Hrvati ulaze u brak? A koliko zarađuju? Statistike bi vas mogle iznenaditi
EKOLOŠKA DRAMA

EKOLOŠKA DRAMA

Fond objavio analize zakopanog otpada u Gospiću: 'Ne zadovoljaju uvjete'

najpopularnije

Još vijesti