požar na odlagalištu

Posebno upozorenje za područje Prgometa: Zatvorite prozore i vrata

Bi. S. / Hina

31.07.2026 u 23:19

Vatrogasci, ilustracija
Vatrogasci, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Miranda Cikotic/PIXSELL
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Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u petak je pozvao građane koji se nalaze na području Prgometa, gdje je izbio požar proširivši se na odlagalište otpada, da zatvore prozore i vrata te se zaštite od kontakta s dimom

Kako NZJZ SDŽ-a navodi u svom priopćenju, zbog nastanka velikih količina dima i gorenja različitih vrsta otpada upozoravaju građane i sve one koji se u prolasku susreću sa zadimljenim zrakom da se nikako ne izlažu udisanju tog dima.

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'Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrata i apsolutno se zaštititi od kontakta s dimom. Osobe koje imaju problema sa respiratornim sustavom moraju posebno obratiti pažnju na svoju zaštitu i, ako je potrebno, staviti masku na lice kako ne bi došlo do udisanja dima i čestica. Ono što je najvažnije svi se moraju odmaknuti, osim, naravno, vatrogasaca i ljudi koji su obučeni za takve poslove, iz prostora koji je zadimljen', navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Županijski centar 112 Split.

Požar je izbio oko 18 sati u petak na području reciklažnog dvorišta u Prapatnici, gdje gore velike količine otpada, među kojima plastične mase i gume.

Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić rekao je da je riječ o vrlo zahtjevnoj intervenciji zbog velike količine gorivog materijala. 'Požar je pod kontrolom i držimo ga u zadanim granicama, no, zbog velikih naslaga otpada očekujemo da će gorjeti još nekoliko dana', izjavio je Maretić.

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