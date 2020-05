'Kad mlad uđeš u HDZ, onda ti policija rano pokuca na vrata', pisalo se upravo na stranicama tportala prije punih šest godina, kada se Josipa Rimac prvi put našla na udaru USKOK-a zbog viška stambenih kvadrata do kojih je došla, sumnjalo se, na sumnjiv način. Njena dotadašnja politička karijera lijepo je sažeta u jednoj rečenici - sa šesnaest godina ušla je u HDZ, s dvadeset je vodila Crveni križ u Kninu, u dvadeset i petoj osvojila je prvi od tri gradonačelnička mandata, a u trideset i četvrtoj pojavili su se prvi problemi sa zakonom

Alergična na parfeme, ali i afere

Josipa Rimac rođena je, kako sama voli reći, u radničkoj obitelji Čulina u Lukaru, selu pored Oklaja, 25. veljače 1980. kao najmlađa od pet sestara. Niže razrede osnovne škole završila je u Kninu koji napušta zbog rata, ali se vraća nakon Oluje i završava srednju ekonomsku. Školovanje je dalje vodi na Ekonomski fakultet u Split pa u poslovnu školu Libertas i veleučilište VERN. U stranku se učlanjuje sa samo šesnaest godina - kako sama kaže, htjela je i ranije, samo nije bilo kategorije za pionirsku dob - a paralelno sa školovanjem započinje volontirati u Crvenom križu, u kojem se zapošljava i već s 20 postaje predsjednica, preuzevši dužnost od sestre Biserke. Kada s 25 godina postaje najmlađa gradonačelnica u Hrvatskoj, mjesto prepušta drugoj sestri Anđelki Balić, pa su Kninjani počeli zbijati šale da se u Crvenom križu radi o obiteljskoj manufakturi sestara Čulina.

Zanimljivo je da je i danas, paralelno sa svim funkcijama na kojima je prodefilirala, Rimac još uvijek potpredsjednica Crvenog križa na nacionalnoj razini.

U samom HDZ-u vrlo brzo napredovala je od obične maloljetne članice, preko predsjednice gradskog i potpredsjednice županijskog ogranka, sve do članice predsjedništva u vrijeme Jadranke Kosor i 'kraljice HDZ-a' u doba Tomislava Karamarka. Dobro se reklamirala svojim vođenjem Knina, premda je oporba upozoravala da je odvela grad iz solidnog plusa u golemi minus. Policiju i Državno odvjetništvo u to doba zatrpavale su anonimne kaznene prijave protiv nje - najčešće zbog pogodovanja različitim poduzetnicima ili prodaje gradskog zemljišta - no sve se one odbijaju od Rimac, kao da je od teflona. Uz kaznene prijave konstanta je još njeno pojavljivanje u ženskim časopisima i lifestyle rubrikama, iz kojih se doznalo da joj je otac zabranio zadržati svoje prezime kada se udala, da joj je idealan odmor na Dinari ili Promini bez struje, da preferira domaće dizajnere te da od parfema može koristiti LacosteBeige i Dolce&Gabbana One 'jer na ostale ima alergiju'. Za najromantičniju stvar koju je napravila suprugu Danijelu, djelatniku na Ininoj pumpi, kazala je da je to što je dopustila njegovoj majci da živi s njima, a na pitanje što misli o gej populaciji navela je kako je 'protiv toga' jer je 'odgojena u konzervativnoj katoličkoj obitelji te misli da takve veze nisu ni prirodne'.

'To hoće li mi zet biti sutra lijep, crn, zgodan, plav, pametan, to me ne brine. Samo da mi bude zet, da mi kći zeta dovede', kazala je tada.