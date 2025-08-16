Iz Vlade stiglo upozorenje Hrvatima: Ne putujte u Srbiju osim u nuždi

Srpski ministar policije Ivica Dačić je u petak rekao da je na prosvjedima uhićen hrvatski državljanin Bruno Horvat koji je napao pripadnike žandarmerije u Beogradu.

"Potvrđujemo da je hrvatski državljanin B.H.(23) sinoć prešao iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku", priopćilo je ministarstvo. Na Zrinjevcu kažu da tvrdi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih. Srbijanske vlasti su ga novčano kaznile i zabranile ulazak na godinu dana, stoji u priopćenju.