Iz Vlade stiglo upozorenje Hrvatima: Ne putujte u Srbiju osim u nuždi

M.Č./Hina

16.08.2025 u 13:13

Policijska brutalnost u Srbiji.
Policijska brutalnost u Srbiji. Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Hrvat kojeg su srbijanske vlasti uhitile na protuvladinim prosvjedima u Beogradu vratio se u Hrvatsku, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova i ponovno pozvalo hrvatske državljane da osim u nuždi ne putuju u susjednu zemlju

Srpski ministar policije Ivica Dačić je u petak rekao da je na prosvjedima uhićen hrvatski državljanin Bruno Horvat koji je napao pripadnike žandarmerije u Beogradu.

"Potvrđujemo da je hrvatski državljanin B.H.(23) sinoć prešao iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku", priopćilo je ministarstvo. Na Zrinjevcu kažu da tvrdi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih. Srbijanske vlasti su ga novčano kaznile i zabranile ulazak na godinu dana, stoji u priopćenju.

Prosvjedi eskalirali u brutalno nasilje

Višemjesečni prosvjedi, koji su su dosad bili uglavnom mirni, eskalirali su u srijedu navečer u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.

Pokrenuli s ih studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. za koju krive korumpiranu vlast, a njihov posljednji zahtjev je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Ministarstvo je zbog demonstracija preporučilo hrvatskim državljanima da odgode putovanja u Srbiju koja nisu nužna i istaknulo da će poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih građana.

