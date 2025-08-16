Iz Vlade stiglo upozorenje Hrvatima: Ne putujte u Srbiju osim u nuždi

Hrvat kojeg su srbijanske vlasti uhitile na protuvladinim prosvjedima u Beogradu vratio se u Hrvatsku, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova i ponovno pozvalo hrvatske državljane da osim u nuždi ne putuju u susjednu zemlju
Srpski ministar policije Ivica Dačić je u petak rekao da je na prosvjedima uhićen hrvatski državljanin Bruno Horvat koji je napao pripadnike žandarmerije u Beogradu.
"Potvrđujemo da je hrvatski državljanin B.H.(23) sinoć prešao iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku", priopćilo je ministarstvo. Na Zrinjevcu kažu da tvrdi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih. Srbijanske vlasti su ga novčano kaznile i zabranile ulazak na godinu dana, stoji u priopćenju.
Prosvjedi eskalirali u brutalno nasilje
Višemjesečni prosvjedi, koji su su dosad bili uglavnom mirni, eskalirali su u srijedu navečer u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.
Pokrenuli s ih studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. za koju krive korumpiranu vlast, a njihov posljednji zahtjev je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
Ministarstvo je zbog demonstracija preporučilo hrvatskim državljanima da odgode putovanja u Srbiju koja nisu nužna i istaknulo da će poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih građana.