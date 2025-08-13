kriva informacija

Član hrvatskog narkokartela 'pao' u Dubaiju kad je išao produljiti vizu

I.Ba.

13.08.2025 u 21:34

Ilustracija/Policijsko uhićenje
Ilustracija/Policijsko uhićenje Izvor: Screenshot / Autor: MUP
U Dubaiju je uhićen Hrvat, član krijumčarske skupine koja je bila na meti jedne od najvećih akcija protiv krijumčara droge u Hrvatskoj

USKOK tvrdi da je skupina dogovarala krijumčarenje najmanje 2,5 tone marihuane i šverc 6,6 tona kokaina.

Uhićenje su iz MUP-a potvrdili za Jutarnji list koji piše da je Branko Salapić došao u Dubai produljiti vizu, uvjeren da će to biti samo formalnost i da Hrvatska za njim nije raspisala međunarodnu tjeralicu.

Salapić je bio član zločinačke organizacije koja je iz Južne Amerike krijumčarila kokain u Europu, dok je iz Albanije švercala marihuanu. Na čelu joj je, kako se sumnja, bio Kristijan Palić, inspektorima već dobro poznati krijumčar koji je ranije uhićen u Turskoj.

