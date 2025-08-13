Turudić: 'Mi nismo fašisti, s tim pozdravom smo se borili u Domovinskom ratu'

Ovogodišnji "Dan logoraša" održan je pod pokroviteljstvom potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medved , a u organizaciji podružnica Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske i Sisačko-moslavačke županije.

Vijenci su položeni u Kninu ispred Spomenika pobjede - Oluja 95 i Spomen ploče logora Stara bolnica i kolonom sjećanja, te ispred Spomen ploče na mjestu razmjene zarobljenika u Tepljuhu.

Prva razmjena logoraša iz logora na području grada Knina obavljena je na današnji dan 1991. u Tepljuhu . Do tog je trenutka kroz srpske logore u Kninu, a najpoznatiji je bio u staroj bolnici, prošlo više od 200 hrvatskih zatočenika, od kojih dio nije preživio torturu i svakodnevna premlaćivanja. Trećina razmijenjenih hrvatskih zatočenika bili su policajci iz Gline, zarobljeni nakon pada policijske postaje u lipnju 1991.

"Danas se trebamo isto tako prisjetiti svih onih ubijenih hrvatskih branitelja i civila, koji su ubijeni ovdje u logorima na prostoru grada Knina. Njima odati dužni pijetet, prisjetiti se njihove žrtve i obećati sebi i hrvatskom narodu da ih nikad nećemo i ne smijemo zaboraviti i zanijekati. Sve s jedinstvenim ciljem - kako to naš program kaže - da se nikada ne zaboravi i nikada više ne ponovi hrvatskom narodu to zlo", rekao je Ivan Turudić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije.

"Danas obilježavamo 'Dan logoraša' pod geslom 'Za dom spremni' jer to je naš braniteljski pozdrav iz Domovinskog rata zbog kojeg su mučeni i ubijani logoraši srpskih koncentracijskih logora i mi ćemo i ubuduće koristiti taj pozdrav," dodao je.

Predsjednik splitsko-dalmatinske podružnice Hrvatskog društva srpskih koncentracijskih logora Turudić odbacio je primjedbe kritičara tog pozdrava, a koji fašistima nazivaju one koji su ga koristili u obrambenom Domovinskom ratu, dodavši kako su se hrvatski branitelji i tim pozdravom borili protiv velikosrpskog fašizma tijekom agresije.

"Mi nismo fašisti nego smo se s tim pozdravom borili protiv velikosrpskog fašizam u Domovinskom ratu," poručio je Turudić. Pritom je pitao gdje su tada kada se Hrvatska branila od velikosrpskog fašizma, bili sadašnji, kako ih je nazvao, "društveni higijeničari."