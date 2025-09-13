UN usvojio rezoluciju o Palestini bez Hamasa, Hrvatska glasala 'za'; Izraelci: 'Sramota'

Hrvatska je u petak bila među 142 zemlje koje su glasale za rezoluciju koju je usvojila Opća skupština UN-a kako bi se dao novi zamah rješenju izraelsko-palestinskog sukoba s dvije države

Tekst koji su pripremile Francuska i Saudijska Arabija usvojen sa 142 glasa za, 10 protiv - uključujući Izrael i Sjedinjene Države, uz 12 suzdržanih. Jedina europska zemlja koja je bila protiv je Mađarska. Dokument poziva na kraj rata u Gazi i pravedno, mirno i trajno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, ali i jasno osuđuje Hamas i zahtijeva da položi oružje. "Osuđujemo napade koje je Hamas počinio 7. listopada protiv civila" i "Hamas mora osloboditi sve taoce" koji se drže u Gazi, navodi se u tekstu.

'Politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću' Izrael je, međutim, deklaraciju nazvao sramotnom. "Izrael kategorički odbija odluku Opće skupštine UN-a" koja je "sramotna", objavio je na X-u glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Oren Marmorstein, optuživši tu instancu da je "politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću". "U desecima članaka usvojene deklaracije (...) uopće se ne spominje jednostavna činjenica da je Hamas jedini odgovoran za nastavak rata svojim odbijanjem da preda taoce i položi oružje", dodao je. Deklaracija na sedam stranica rezultat je međunarodne konferencije UN-a u srpnju o višedesetljetnom sukobu koju su organizirale Saudijska Arabija i Francuska.

Israel utterly rejects the decision of the UN General Assembly this evening.



Once again, it has been proven how much the General Assembly is a political circus detached from reality: in the dozens of clauses of the declaration endorsed by this resolution, there is not a single… pic.twitter.com/UAT2VaAysi — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) September 12, 2025