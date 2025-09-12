Europske zemlje u pripravnosti, Varšava traži hitnu sjednicu UN-a zbog ruskih dronova

Upad dvadesetak dronova iz pravca ​​Ukrajine i Bjelorusije, koji Varšava i njezini saveznici smatraju namjernim, a koji Moskva negira, izazvao je snažne emocije u Poljskoj, koja poziva na jačanje vojnih sposobnosti EU i NATO-a na svom tlu.

Cilj je upućivanja ovog slučaja Vijeću sigurnosti da 'skrene pozornost svijeta na ovaj neviđeni napad ruskih dronova na zemlju koja nije samo članica UN-a, već i Europske unije i NATO-a', objasnio je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski za radio RMF FM.

Ovo vijeće sastoji se od pet stalnih članica s pravom veta, podijeljenih u dvije geopolitički suprotstavljene skupine. S jedne su strane Sjedinjene Američke Države, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, sve tri saveznice Poljske i Ukrajine, a s druge su strane Rusija i Kina.

Upad dronova u noći s utorka na srijedu dogodio se u već vrlo napetom kontekstu, uoči velikih zajedničkih rusko-bjeloruskih vojnih vježbi, nazvanih Zapad-2025. Zbog vježbi, zakazanih od petka do sljedećeg utorka, Poljska je zatvorila granicu s Bjelorusijom počevši od četvrtka i ograničila zračni promet na svojim istočnim granicama.

Rusija je u četvrtak zatražila od Varšave da 'što prije preispita donesenu odluku (zatvaranje bjeloruske granice)', osuđujući 'konfrontacijske mjere' i 'politiku eskalacije napetosti'. Litva i Latvija također su najavile ograničenja zračnog prometa na svojim granicama s Rusijom i Bjelorusijom.