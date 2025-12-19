Razoružanje Hezbolaha: Obavljeni razgovori, oglasio se Izrael

Unatoč prekidu vatre koji je na snazi ​​od 27. studenoga 2024. , izraelska vojska nastavlja izvoditi napade u Libanonu i tvrdi da su napadi usmjereni na islamistički pokret Hezbolah, koji ima podršku Irana. Izrael optužuje Hezbolah da se ponovno naoružava.

Sastanak, zatvoren za medije, održan je na Plavoj liniji koja služi kao granica između Libanona i Izraela , piše Afp.

Civilni dužnosnici iz obje zemlje, koje su službeno u ratu, bili su prisutni, po drugi put od početka sastanaka ove skupine u kojoj su i Sjedinjene Države, Francuska i UN.

Izrael dovodi u pitanje i učinkovitost libanonske vojske koja se obvezala do kraja godine demontirati vojne strukture Hezbolaha između izraelske granice i rijeke Litani, tridesetak kilometara sjevernije.

Libanonski predsjednik Joseph Aoun, naglasio je da bi 'početna točka' svih razgovora trebala biti 'povratak stanovnika pograničnih sela njihovim domovima i njihovoj zemlji', objavio je ured predsjednika.

Sukob koji je izbio u listopadu 2023. između Izraela i Hezbolaha, na marginama izraelske ofenzive u Pojasu Gaze, opustošio je pogranična područja južnog Libanona. Deseci tisuća stanovnika još uvijek su raseljeni.

Neprijateljstva su eskalirala u otvoreni rat u rujnu 2024., a primirje je nastupilo dva mjeseca kasnije.

UN kaže da nema dokaza o naoružavanju Hezbolaha

Privremene snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) rekle su da nisu pronašle dokaze o ponovnom naoružavanju proiranske milicije Hezbolaha od stupanja na snagu primirja s Izraelom.

'Od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre prošle godine, južno od rijeke Litani nismo vidjeli dokaze o ulasku novog oružja, izgradnji nove nedržavne vojne infrastrukture ili o vojnim kretanjima nedržavnih aktera', rekla je u petak časnica UNIFIL-a Kandice Ardiel za dpa.

Dodala je da je primirje na jugu krhko, ali da mirovne snage nastavljaju raditi na učvršćivanju stabilnosti.

Ubijeno je više od 300 ljudi otkako je primirje stupilo na snagu. Prema UN-u, to uključuje više od 120 civila.

Vjeruje se da je Hezbolah značajno oslabljen nakon otvorenog rata s Izraelom.