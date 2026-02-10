Ukrajinski novi adut postaje obrambena industrija: Kreće u proizvodnju oružja s Francuskom

Mihailo Fedorov rekao je da su dvije zemlje potpisale pismo namjere kojim se otvara put 'velikim zajedničkim projektima u obrambeno-industrijskom sektoru'. Nije precizirao koje će se oružje proizvoditi s Francuskom niti kada će proizvodnja započeti, navodi Guardian.

Ukrajina i Francuska dogovorile su se o početku zajedničke proizvodnje oružja , rekao je u ponedjeljak ukrajinski ministar obrane nakon što je u Kijevu ugostio svog francuskog kolegu.

'Prelazimo s isporuka na zajedničku proizvodnju i dugoročna rješenja koja sustavno jačaju našu obranu', objavio je Fedorov na Telegramu nakon sastanka s francuskom ministricom oružanih snaga Catherine Vautrin u glavnom gradu Ukrajine.

Ukrajina i Francuska također su razgovarale o novim pošiljkama francuskog oružja i vojne opreme Kijevu, uključujući rakete Aster, borbene zrakoplove Mirage 2000 i sustave protuzračne obrane SAMP-T.

Ukrajina otvara izvozne centre

Ukrajina otvara izvoz svog domaćeg oružja, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Način je to da Kijev unovči svoj tehnološki napredak iz rata da bi generirao prijeko potrebna sredstva.

Rekao je da će se 2026. godine diljem Europe otvoriti 10 'izvoznih centara' za ukrajinsko oružje, dodajući da će među izvoznim proizvodima biti i borbeni dronovi, poznati i kao bespilotne letjelice (UAV).

'Danas se europska sigurnost gradi na tehnologiji i dronovima', rekao je Zelenski, dodajući: 'Sve će se to uglavnom temeljiti na ukrajinskoj tehnologiji i ukrajinskim stručnjacima.'