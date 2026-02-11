Alen Ružić mogao bi poništiti ono što je Piletić napravio? Dvije izjave to sugeriraju

Kao budući ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić bi mogao povući žalbu na presudu Upravnog suda o isplati inkluzivnog dodatka te pokrenuti proces isplate nasljednicima podnositelja zahtjeva koji nisu dočekali rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. To sugeriraju izjave premijera i ministra financija
Bivši ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, vratit će se u saborske klupe, umjesto svoje zamjene, Petra Šimića, a njega će pak u ministarstvu zamijeniti trenutni ravnatelj KBC-a Rijeka, Alen Ružić.
Ružić je, pak, bio kandidat za župana na prošlogodišnjim lokalnim izborima, gdje je osvojio respektabilnih 47 posto glasova, što je jedan od najboljih rezultata HDZ-a u Primorsko-goranskoj županiji. On će biti drugi ministar iz te županije, nakon Olega Butkovića, koji je u Vladi već 10 godina.
Rješavanje Piletićevih problema
No, Ružić sad ima druge obveze u resoru koji je vrlo osjetljiv, što se vidjelo i po nedavnim događajima. Naime, potkraj prošle godine Ustavni sud je srušio sporne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, zbog čega je Vlada brže-bolje osmislila uredbu kojom će kompenzirati nedostatke do formalnih izmjena zakona.
Novi udarac Piletiću stigao je sa zagrebačkog Upravnog suda, koji je presudio u korist udovice muškarca koji je podnio zahtjev za priznavanjem prava na inkluzivni dodatak te je nakon nekoliko mjeseci preminuo, a da nije dobio rješenje. Prema presudi, ministarstvo je dužno isplatiti inkluzivni dodatak udovici od trenutka podnošena zahtjeva pa do smrti podnositelja.
Kako se Piletić na tu odluku žalio, moguće je da će prvi Ružićev potez biti povlačenje te žalbe, piše Novi list. Naime, premijer Andrej Plenković je nakon sjednice stranačkih tijela da bi ministarstvo moglo povući tu žalbu. Hoće li to biti na sjednici Vlade ili nakon imenovanja Ružića u Saboru, tek treba vidjeti.
Drugi korak bi, onda, bila isplata zaostataka inkluzivnog dodatka za otprilike 15.000 nasljednika podnositelja zahtjeva koji nikad nisu dočekali rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Potpredsjednik Sabora Željko Reiner ustvrdio je da će to značiti "isplatu značajnih sredstava", a novopečeni ministar financija Tomislav Ćorić je jasno poručio da "u proračunu prostora za poštovanje sudskih presuda mora biti".
Odluka 20. veljače
Uz to, Alen Ružić će morati voditi i pregovore sa sindikatima o podizanju plaća, koji će zasigurno biti teži s obzirom na to da je prošlo vrijeme izdašnog rasta u javnim službama.
Minus će mu svakako biti to što dosad nije imao kontakta sa sustavima mirovina, rada i socijale, ali Plenkoviću treba netko tko je spreman organizacijski posložiti sustav i mudro voditi pregovore sa socijalnim partnerima.
Alen Ružić bi trebao proći saslušanje na saborskom Odboru za socijalnu politiku u ponedjeljak, a o njegovu će izboru odlučivati Sabor na glasanju 20. veljače, kada bi trebao preuzeti dužnost.