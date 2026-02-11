Alen Ružić mogao bi poništiti ono što je Piletić napravio? Dvije izjave to sugeriraju

Kao budući ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić bi mogao povući žalbu na presudu Upravnog suda o isplati inkluzivnog dodatka te pokrenuti proces isplate nasljednicima podnositelja zahtjeva koji nisu dočekali rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. To sugeriraju izjave premijera i ministra financija

Bivši ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, vratit će se u saborske klupe, umjesto svoje zamjene, Petra Šimića, a njega će pak u ministarstvu zamijeniti trenutni ravnatelj KBC-a Rijeka, Alen Ružić. Ružić je, pak, bio kandidat za župana na prošlogodišnjim lokalnim izborima, gdje je osvojio respektabilnih 47 posto glasova, što je jedan od najboljih rezultata HDZ-a u Primorsko-goranskoj županiji. On će biti drugi ministar iz te županije, nakon Olega Butkovića, koji je u Vladi već 10 godina.

Alen Ružić Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj







+3 Alen Ružić Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj

Kako se Piletić na tu odluku žalio, moguće je da će prvi Ružićev potez biti povlačenje te žalbe, piše Novi list. Naime, premijer Andrej Plenković je nakon sjednice stranačkih tijela da bi ministarstvo moglo povući tu žalbu. Hoće li to biti na sjednici Vlade ili nakon imenovanja Ružića u Saboru, tek treba vidjeti. Drugi korak bi, onda, bila isplata zaostataka inkluzivnog dodatka za otprilike 15.000 nasljednika podnositelja zahtjeva koji nikad nisu dočekali rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Potpredsjednik Sabora Željko Reiner ustvrdio je da će to značiti "isplatu značajnih sredstava", a novopečeni ministar financija Tomislav Ćorić je jasno poručio da "u proračunu prostora za poštovanje sudskih presuda mora biti".