Europski odgovor na ruski 'Orešnik': Uspješno testiran hipersonični projektil

Hypersonica, britansko-njemačka tvrtka, uspješno je u Norveškoj provela test hipersoničnog projektila pri brzini od 6 Maha te cilja serijsku proizvodnju do 2029., a sve se događa u trenutku kad EU sve više ulaže u veću obrambenu autonomiju

Njemačko-britanski obrambeni startup uspješno je u Norveškoj testirao prvi hipersonični projektil razvijen privatnim kapitalom u Europi označivši prekretnicu u europskim nastojanjima da napredno naoružanje razvija neovisno o Sjedinjenim Državama, javlja Euronews. Andøya Space na sjeveru Norveške 'Hypersonica' je u ponedjeljak objavila da je njezin prototip projektila tijekom probnog leta 3. veljače ubrzao na više od 7400 kilometara na sat te preletio više od 300 kilometara na lokaciji Andøya Space na sjeveru Norveške. Britansko-njemačka tvrtka navela je da su svi sustavi tijekom uspona i spuštanja radili uobičajeno, a izvedba je potvrđena do razine pojedinih podsklopova pri hipersoničnim brzinama.

'Hypersonica je postigla važnu prekretnicu na našem putu prema razvoju prve europske, suverene hipersonične udarne sposobnosti do 2029.', poručili su u izjavi suosnivači Philipp Kerth i Marc Ewenz. Test dolazi u trenutku kada europske države ubrzavaju rast obrambene potrošnje nakon što je Rusija rasporedila svoj hipersonični raketni sustav Orešnik, koji je Moskva dvaput upotrijebila protiv Ukrajine od studenoga 2024. Rusija je 8. siječnja pogodila zapadnu Ukrajinu svojim balističkim projektilom srednjeg dometa Orešnik, pri čemu je stradala kritična infrastruktura u Lavovskoj oblasti, blizu poljske granice. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navelo je da se projektil kretao približno 13.000 kilometara na sat. Bila je to druga upotreba Orešnika, nakon udara na Dnipro u studenome 2024., usred ruskog sveobuhvatnog rata protiv Ukrajine, koji se približava četvrtoj godini.