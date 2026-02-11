Bandov o sukobu SAD-a i Irana: 'Trump u svoju odluku mora uračunati i njih'

Iran prolazi kroz visoke napetosti nakon što je režim brutalno ugušio prosvjede s tisućama mrtvih, većinom mladih. Profesor Goran Bandov ističe da je režim reagirao drastičnije nego prije i da eskalacija sukoba na tom području zasad nije izgledna. Pregovori sa SAD-om fokusirani su na nuklearni program i balističke rakete, a sastanci Trumpa i Netanyahua ubrzani su zbog napetosti u regiji

Iran prolazi još jedno razdoblje visokih tenzija. Profesor Goran Bandov, u središnjem je Dnevniku HTV-a pojasnio je kako se aktualna situacija U Iranu razlikuje od onih u prošlosti, kojih je bilo često. 'Sada je režim reagirao puno drastičnije nego što je to bilo u nekim prethodnim momentima i krizama koje je Iran prolazio. Službene brojke koje je iranska država objavila je nešto više od 3000 poginulih. Procjene su značajno više, oko 6000, dok neke procjene idu na desetke tisuća, ali mislim da su one malo dramatizirane', rekao je dr. sc. Goran Bandov, voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj, Sveučilište u Zagrebu. No dodao je kako su već brojke o kojima službeno govori Iran strašne.

'U nekoliko dana da je 3000 ljudi ubijeno. Demonstranti su više-manje sve bili mlađi ljudi, do 30 godina. To je nešto što se do sada nije na takav način događalo. To je vjerojatno glavna razlika od nekih prethodnih. Pokazuje zapravo da je režim u ozbiljnom strahu', istaknuo je Bandov. Analizirao je i zašto je bio tako brutalan. 'Vjerojatno jedan od razloga je taj što je Iran htio što je moguće prije obustaviti demonstracije jer je američki predsjednik Donald Trump rekao demonstrantima - Mi smo ovdje za vas, mi ćemo vas doći podržati. Ako su demonstracije i dalje izrazito snažne, moglo se očekivati njegovu potporu. Nekako da bi zaustavili tu mogućnost njegove potpore, išli su vrlo, vrlo brutalno', smatra Bandov. Pregovori SAD-Iran: Ključni sukob oko balističkih raketa i dronova Bandov je govorio i o američko-iranskim pregovorima. Naime Iran stoji čvrsto na tome da se može razgovarati isključivo o nuklearnom programu, a SAD želi puno širi okvir razgovora. Ključna bitka se zapravo vodi oko balističkih projektila. 'SAD je na neki način ipak patron Izraela. Izrael inzistira da se uključi pitanje balističkih raketa u program. Podsjetimo kako je samo u nekim naznakama bilo da će biti razgovora i o ljudskim pravima. Vidjet ćemo točno o čemu će se sve razgovarati ili što će sve biti na kraju dogovoreno iza zatvorenih vrata. Moguće je da su ljudska prava jedan od onih elemenata na kojima će SAD na neki način popustiti pa će tražiti onda možda popuštanje Irana u nekim drugim elementima poput balističkih raketa i dronova, koji su vrlo snažno oružje Irana ovom trenutku', naglasio je Bandov. Sastanak Trump-Netanyahu o Iranu ubrzan zbog napetosti u regiji O činjenici da se Donald Trump i Benjamin Netanyahu sastaju baš na obljetnicu Islamske revolucije i je li to još neka dodatna poruka Bandov je rekao kako je zanimljivo da je originalno bilo planirano da se u premijer Netanyahu i američki predsjednik Trump susretnu 18. veljače.

Iranske balističke rakete i projektili Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Hossein Velayati







