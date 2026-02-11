Nastavljaju se problemi s hranom za dojenčad: Zbog toksina opozvano više proizvoda

Riječ je o proizvodima: Aptamil AR 2 mlijeko za djecu (regurgitacija) 400 grama (lot broja 20261106, s istekom roka 6. studenoga 2026.), pet proizvoda Aptamil pronutra 3 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260619 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260718 s istekom roka 18. srpnja 2026., lot broja 20260910 s istekom roka 10. rujna 2026., lot broja 20261129 s istekom roka 29. studenoga 2026. i lot broja 20261218 s istekom roka 18. prosinca 2026.).

Također, povlači se pet proizvoda Aptamil pronutra 2 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260619 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260719 s istekom roka 19. srpnja 2026., lot broja 20260908 s istekom roka 8. rujna 2026., lot broja 20261130 s istekom roka 30. studenoga 2026. i lot broja 20261219 s istekom roka 19. prosinca 2026.).

Povlače se i dva proizvoda Aptamil pronutra 1 mlijeko za djecu 800 grama (lot broja 20260727 s istekom roka 19. lipnja 2026., lot broja 20260719 s istekom roka 19. srpnja 2026., lot broja 20260908 s istekom roka 8. rujna 2026., lot broja 20261130 s istekom roka 30. studenoga 2026. i lot broja 20261219 s istekom roka 27. srpnja 2026. te lot broja 20261127 s istekom roka 27. studenoga 2026.