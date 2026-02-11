Policija otkrila identitet ubojice iz Kanade: Evo tko je počinio masakr

Policijski dužnosnik Dwayne McDonald je pojasnio da je osumnjičenik identificiran kao žena, ali da je rođen kao biološki muškarac.

Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, a još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom', priopćila je policija.

'Identificirali smo osumnjičenika onako kako je sam odabrao da bude identificiran u javnosti i na društvenim mrežama. Mogu reći da je Jesse rođen kao biološki muškarac koji je prema informacijama koje imam, prije šest godina počeo sebe smatrati ženom i identificirati se kao žena, i društveno i javno', rekao je McDonald, prenosi Sky News.

Pronađena je s ranom od vatrenog oružja koju si je sama nanijela, a McDonald je rekao da je starija žrtva odrasla ženska osoba majka osumnjičenika.

Vidno uznemireni premijer Mark Carney ranije je obećao da će Kanađani prebroditi strašnu pucnjavu.

Carney, koji je odgodio putovanje u Europu, rekao je da je naredio da zastave na svim vladinim zgradama budu spuštene na pola koplja sljedećih sedam dana.

"Učit ćemo iz ovoga. Vrijeme je da se ujedinimo, kao što to Kanađani uvijek čine u ovakvim situacijama", rekao je na rubu suza.

Pucnjava se ubraja među najsmrtonosnije u kanadskoj povijesti. Kanada ima strože zakone o oružju od Sjedinjenih Država, ali Kanađani mogu posjedovati vatreno oružje uz dozvolu.