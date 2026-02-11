Trump rekao Netanyahuu da će nastaviti razgovore s Iranom

Dvojica čelnika razgovarala su iza zatvorenih vrata gotovo tri sata. Trump je to opisao kao "vrlo dobar sastanak", ali je rekao da nisu donesene nikakve važne odluke.

Na svom sedmom sastanku otkako se T rump vratio na dužnost prošle godine, Netanyahu - čiji je posjet bio tiši nego inače i zatvoren za medije - nastojao je utjecati na sljedeći krug američkih razgovora s Iranom nakon nuklearnih pregovora održanih u Omanu prošlog petka.

Netanyahu, za kojeg se očekivalo da će vršiti pritisak na Trumpa da proširi diplomaciju s Iranom izvan njegovog nuklearnog programa kako bi uključio ograničenja teheranskog raketnog arsenala, naglasio je "sigurnosne potrebe Države Izrael u kontekstu pregovora", priopćio je njegov ured.

Trump je zaprijetio napadima na Iran ako se ne postigne dogovor, dok je Teheran obećao odmazdu, što je potaknulo strahove od šireg rata. Više je puta izrazio podršku sigurnom Izraelu, dugogodišnjem američkom savezniku i zakletom neprijatelju Irana.

U intervjuima za medije u utorak Trump je ponovio svoje upozorenje.

"Ništa definitvno nije postignuto osim što sam inzistirao da se pregovori s Iranom nastave kako bi se vidjelo može li se dogovor zaključiti ili ne", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama nakon sastanka s Netanyahuom. "Ako može, dajem premijeru do znanja da će to biti preferencija."

"Ako ne može, morat ćemo vidjeti kakav će biti ishod", dodao je Trump, podsjetivši da je posljednji put kada se Iran odlučio protiv sporazuma SAD napao njegove nuklearne lokacije prošlog lipnja.

Trump kaže ne iranskom nuklearnom oružju i projektima

Trump je u intervjuu za Fox Business emitiranom u utorak rekao da bi dobar dogovor s Iranom značio da "nema nuklearnog oružja, nema projektila", bez navođenja detalja. Također je za Axios rekao da razmatra slanje druge udarne skupine nosača zrakoplova kao dio velikog američkog gomilanja snaga u blizini Irana.

Izrael se boji da bi SAD mogao težiti uskom nuklearnom sporazumu koji ne uključuje ograničenja iranskog programa balističkih projektila ili kraj iranske podrške naoružanim posrednicima poput Hamasa i Hezbolaha, prema riječima ljudi upoznatih s tim pitanjem. Izraelski dužnosnici pozvali su SAD da ne vjeruju iranskim obećanjima.

Očekivalo se da će dvojica čelnika također razgovarati o potencijalnoj vojnoj akciji ako diplomacija s Iranom ne uspije, rekao je jedan izvor.

"Njih dvojica su se složili da će nastaviti blisku koordinaciju i bliski kontakt", priopćio je Netanyahuov ured.

Iran je izjavio da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je isključio povezivanje tog pitanja s projektilima.

"Raketni kapaciteti Islamske Republike nisu predmet pregovora", rekao je u srijedu Ali Šamhani, savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Netanyahuov dolazak u Bijelu kuću bio je skromniji nego inače. Ušao je u zgradu dalje od pogleda novinara i kamera.

Dvojica čelnika prikazana su kako se rukuju na fotografiji koju je objavilo izraelsko veleposlanstvo. Za razliku od prethodnih Netanyahuovih posjeta Trumpu, novinarima Bijele kuće nije bio dopušten ulazak u Ovalni ured.

Gaza na dnevnom redu

Na dnevnom redu bila je i Gaza, a Trump je želio pogurati sporazum o prekidu vatre u čijem je postizanju posredovao. Napredak u njegovom planu od 20 točaka za okončanje rata i obnovu razorene palestinske enklave zastao je, s velikim prazninama oko koraka poput razoružavanja Hamasa dok se izraelske trupe povlače u fazama.

"Razgovarali smo o ogromnom napretku koji se postiže u Gazi i regiji općenito", rekao je Trump nakon sastanka.

Netanyahuov posjet, izvorno planiran za 18. veljače, pomaknut je usred obnovljenog američkog angažmana s Iranom. Obje strane na prošlotjednom sastanku u Omanu rekle su da su pregovori pozitivni i da se uskoro očekuju daljnji razgovori.