Nova bilanca rata: Zelenski otkrio koliko je ukrajinskih vojnika dosad poginulo u ratu

U ratu koji traje već gotovo četiri godine, Ukrajina je na bojištu izgubila 55.000 vojnika, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za francusku televiziju France 2. Usto se deseci tisuća ljudi vode kao nestali
Zelenski je ovu procjenu iznio u srijedu, istaknuvši da se službene brojke odnose isključivo na vojnike – profesionalce i regrute, koji su poginuli u borbi.
I Kijev i Moskva redovito iznose procjene gubitaka protivničke strane, no rijetko objavljuju detaljne podatke o vlastitim žrtvama. Prema podacima BBC-ja, do sada su potvrđena imena gotovo 160.000 ljudi poginulih na ruskoj strani u ratu protiv Ukrajine.
Posljednji put Zelenski je govorio o ukrajinskim gubicima u prosincu 2024., kada je naveo da je poginulo 43.000 vojnika. Nova brojka od 55.000 pokazuje razmjere nastavka intenzivnih borbi.
Deseci tisuća nestalih
Službeni broj poginulih ne obuhvaća nestale osobe. Kako je rekao sam Zelenski, 'velik broj ljudi' vode se kao nestao. Prije šest mjeseci ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova evidentiralo je više od 70.000 nestalih osoba, uključujući i vojnike i civile, no detaljna struktura tih podataka nikada nije objavljena.
Stvarna brojka mogla bi biti i veća, s obzirom na to da su informacije o poginulima iznimno osjetljive i imaju snažan utjecaj na moral stanovništva.
Diljem Ukrajine grobovi vojnika danas dominiraju gotovo svakim grobljem. Obilježeni su plavo-žutim zastavama, a na nadgrobnim pločama često su ugravirane fotografije poginulih vojnika u uniformama.
Mnoge majke i dalje tragaju za sinovima koji se nikada nisu vratili s bojišta, nadajući se da su zarobljeni i da se nalaze u ruskom zatočeništvu, iako nisu na službenim popisima ratnih zarobljenika. Pristup ruskim zatvorima za organizacije poput Crvenog križa strogo je ograničen.
Alternativa toj nadi jest da su nestali vojnici poginuli na teritorijima koje sada kontrolira Rusija ili da njihovi posmrtni ostaci još nisu identificirani DNK analizom.
Razmjena zarobljenika i tijela
Povremeno Ukrajina i Rusija razmjenjuju tijela poginulih, uz razmjene ratnih zarobljenika, no takvih dogovora nije bilo još od kolovoza prošle godine. Tijekom pregovora u Abu Dhabiju postignut je novi dogovor o razmjeni 314 zarobljenika, što je prva takva razmjena u posljednjih pet mjeseci, potvrdio je američki izaslanik Steve Witkoff.
Zelenski je potvrdio da je u toj razmjeni oslobođeno 157 ukrajinskih državljana te poručio da će Ukrajina nastaviti raditi na povratku svih svojih ljudi kući. Rusko ministarstvo obrane objavilo je fotografije oslobođenih ruskih vojnika.
Američko posredovanje i teški pregovori
Američki predsjednik Donald Trump predvodi napore za okončanje rata koji je započeo ruskom invazijom 22. veljače 2022. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sudjelovali su u višednevnim razgovorima s ruskim i ukrajinskim pregovaračima u Abu Dhabiju.
Witkoff je naveo da su razgovori bili 'detaljni i produktivni', ali da 'još puno posla ostaje'. Najteže pitanje ostaje teritorij, pri čemu Rusija traži da Ukrajina ustupi preostale dijelove istočne industrijske regije Donbasa koje Moskva trenutačno ne kontrolira.
Zelenski je rekao da pregovori nisu laki, ali da će Ukrajina ostati 'što konstruktivnija', uz poruku da očekuje brže rezultate.
Pregovori su se odvijali u trenutku kada je Rusija obnovila napade na Ukrajinu nakon kratke stanke, koju je Trump zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Meta napada ponovno je bila ukrajinska energetska infrastruktura, što je ostavilo tisuće ljudi bez struje i grijanja dok su se temperature spuštale i do minus 20 stupnjeva Celzija.