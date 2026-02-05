Nova bilanca rata: Zelenski otkrio koliko je ukrajinskih vojnika dosad poginulo u ratu

U ratu koji traje već gotovo četiri godine, Ukrajina je na bojištu izgubila 55.000 vojnika, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za francusku televiziju France 2. Usto se deseci tisuća ljudi vode kao nestali

Zelenski je ovu procjenu iznio u srijedu, istaknuvši da se službene brojke odnose isključivo na vojnike – profesionalce i regrute, koji su poginuli u borbi. I Kijev i Moskva redovito iznose procjene gubitaka protivničke strane, no rijetko objavljuju detaljne podatke o vlastitim žrtvama. Prema podacima BBC-ja, do sada su potvrđena imena gotovo 160.000 ljudi poginulih na ruskoj strani u ratu protiv Ukrajine. Posljednji put Zelenski je govorio o ukrajinskim gubicima u prosincu 2024., kada je naveo da je poginulo 43.000 vojnika. Nova brojka od 55.000 pokazuje razmjere nastavka intenzivnih borbi.

Deseci tisuća nestalih Službeni broj poginulih ne obuhvaća nestale osobe. Kako je rekao sam Zelenski, 'velik broj ljudi' vode se kao nestao. Prije šest mjeseci ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova evidentiralo je više od 70.000 nestalih osoba, uključujući i vojnike i civile, no detaljna struktura tih podataka nikada nije objavljena. Stvarna brojka mogla bi biti i veća, s obzirom na to da su informacije o poginulima iznimno osjetljive i imaju snažan utjecaj na moral stanovništva. Diljem Ukrajine grobovi vojnika danas dominiraju gotovo svakim grobljem. Obilježeni su plavo-žutim zastavama, a na nadgrobnim pločama često su ugravirane fotografije poginulih vojnika u uniformama.

Mnoge majke i dalje tragaju za sinovima koji se nikada nisu vratili s bojišta, nadajući se da su zarobljeni i da se nalaze u ruskom zatočeništvu, iako nisu na službenim popisima ratnih zarobljenika. Pristup ruskim zatvorima za organizacije poput Crvenog križa strogo je ograničen. Alternativa toj nadi jest da su nestali vojnici poginuli na teritorijima koje sada kontrolira Rusija ili da njihovi posmrtni ostaci još nisu identificirani DNK analizom. Razmjena zarobljenika i tijela

We are bringing our people home—157 Ukrainians. Warriors from the Armed Forces, National Guard, and the State Border Guard Service. Soldiers, sergeants, and officers. Along with our defenders, civilians are also returning. Most of them had been in captivity since 2022.



Today's… pic.twitter.com/nn7zZYESsd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026