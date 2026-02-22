nevjerojatan nalet

Kakav nalet Dinama; pogledajte golove kojima su Modri pregazili Varaždin

M.Š

22.02.2026 u 16:39

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Varaždin i Dinamo otvorili su nedjeljni program 23. kola SHNL-a, a gosti su došli do prednosti u 51. minuti.

Prvo poluvrijeme završilo je bez golova. Prilika je bilo na obje strane, a posebno se se istaknuli golmani sjajnim intervencijama. Ipak, u nastavku je nastupila potpuno druga priča.

Nakon duge akcije Morisa Valinčića lopta je došla do Gabriela Vidovića koji je tukao sa 16 metara, lopta je pogodila Mihu Zajca, promijenila smjer i prevarila Olivera Zeleniku.

Samo nekoliko minuta poslije pogodio je Zajc na asistenciju Luke Stojkovića za 2-0. Slavlju se pridružio i Monsef Bakrar koji je lijepom završnicom povisio na visokih 3-0.

