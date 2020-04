Mjere ograničenja kretanja i zabrane okupljanja, uvedene u Francuskoj prije više od tri tjedna, pomogle su obuzdati širenje novog koronavirusa no još nije došlo vrijeme za njihovo ukidanje, rekao je u srijedu francuski premijer Edouard Philippe, a s tim se slaže i njegov talijanski kolega

Philippe je parlamentu rekao da će ograničenja potrajati, ponovno naznačivši da bi mogla biti produžena i poslije prvotno planiranog roka do 15. travnja.

Covid-19 u Francuskoj je ubio više od 10.000 ljudi.

"Širenje bolesti toliko se usporava da bi uskoro moglo doći do poravnanja krivulje (...) a to je sasvim sigurno zahvaljujući učinku ograničenja", rekao je no i dodao kako "vrijeme je ukidanje ograničenja još nije došlo". "Moramo se pobrinuti da ih ljudi poštuju".