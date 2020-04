Francuska bi mogla razmotriti incijativu o zajedničkom izdanju duga u budućnosti s manjom skupinom zemalja eurozone ako dogovor ne bude postignut na razini cijelog bloka, kazao je u srijedu dužnosnik ureda francuskog predsjednika

"Moramo nešto raščistiti: to nije naša želja. Bolje bi bilo učiniti to zajednički, na razini eurozone u cjelini", odgovorio je on na upit novinara da komentira prijedlog bivšeg povjerenika Europske komisije Pascala Lamyja kojim se želi zaobići njemačko protivljenje zajedničkom izdanju duga eurozone.