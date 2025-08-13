Skupina E3 zaprijetila Iranu: Ako se ne vratite pregovorima uvest ćemo sankcije

Ministri vanjskih poslova takozvane skupine E3, odnosno Francuske, Velike Britanije i Njemačke, u utorak su pisali UN-u o mogućnosti "brzog vraćanja" sankcija Iranu, navode iz Financial Timesa pozivajući se na pismo koje su imali na uvid.

"Jasno smo dali do znanja da ako Iran nije spreman postići diplomatsko rješenje prije kraja kolovoza 2025. ili ne iskoristi priliku za produljenje, E3 je spreman pokrenuti mehanizam brzog vraćanja sankcija", rekli su ministri u pismu.