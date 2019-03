Tusk: Možemo odobriti kraću odgodu brexita samo ako britanski parlament prihvati sporazum

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavio je u srijedu da bi čelnici EU-a mogli odobriti odgodu izlaska Vellike Britanije do kraja lipnja samo ako britanski parlament potvrdi sporazum o razdruživanju koji je već dva puta odbacio.

May je nešto ranije uputila pismu Tusku u kojem je zatražila tromjesečnu odgodu Brexita kako bi kupila vrijeme i pokušala po treći puta progurati sporazum o razdruživanju u parlamentu.

"Vjerujem da bi kratka odgoda bila moguća, ali pod uvjetom pozitivnog glasovanja o sporazumu o razdruživanju u Donjem domu. Ostaje otvoreno pitanje koliko bi trajala odgoda", rekao je Tusk u izjavi nakon što je primio pismo od premijerke Therese May i nakon telefonskog razgovora s njom.

Tusk je rekao da odgoda do 30. lipnja otvara niz pitanja pravne i političke prirode. Dodao je da zasad ne predviđa sazivanje izvanrednog summita. "Ako čelnici prihvate moje preporuke i dođe li do pozitivnog glasovanja u Donjem domu sljedeći tjedan, mi možemo dovršiti i donijeti formalnu odluku kroz pisanu proceduru. Međutim, bude li potrebe neću oklijevati sazvati summit sljedeći tjedan", rekao je Tusk.



Prema mišljenju Komisije, odgoda do početka izbora za Europski parlament od 23. svibnja ne bi predstavljala problem. Velika Britanija u tom slučaju ne bi sudjelovala na izborima za Europski parlament i primjenjivala bi se nova raspodjela mjesta u Parlamentu.



Veće produljenje, koje bi, prema Komisiji, moralo trajati najmanje do kraja ove godine, znači da Velika Britanija mora organizirati europske izbore, a primjenjavala bi se postojeće raspodjela mjesta u Eurpskom parlamentu. To znači da bi iz Hrvatske zasad u EP išlo 11 a ne 12 zastupnika. I prema dogovoru o novoj raspodjeli mjesta bez Velike Britanije predviđeno je da bi dodatni zastupnici iz svih zemalja koje su dobile više mjesta ušli u Parlament čim Britanija napusti EU-u i to oni koji su ostvarili najbolje rezultate na izborima nakon onih koji su već u Parlamentu.



Komisija također navodi u svom mišljenju da bi Europsko vijeće trebalo, bez obzira je li riječ o kraćoj ili duljoj odgodi, dati jednu jedinstvenu odgodu, a ne niz kraćih odgoda jer bi se time "našlo u slijepoj ulici na dulje razdoblje".