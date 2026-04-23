Turistička zajednica Rijeke bez vodstva, oglasila se Rinčić

'Kao gradonačelnica, ne mogu prihvatiti otpore strateškom razvoju Rijeke, koja mora biti motor promjena i servis svih građana, a ne poligon za održavanje starih navika', priopćila je u četvrtak navečer gradonačelnica, koja je i predsjednica Turističkog vijeća. Smatra da sustav, koji je godinama funkcionirao u uskom krugu, bez dovoljno javne vidljivosti, više nije održiv te da „blokada izbora kandidata koji donosi potrebnu stručnost i neovisnost sugerira namjeru očuvanja utjecaja onih koji su se predugo oslanjali na zatvorene modele odlučivanja'. Sudionicima tog procesa poručila je da je odgovornost ispred osobnih interesa, smatra neprihvatljivim da se procesi od strateškog značaja za Rijeku usporavaju zbog partikularnih agendi, da upravljanje javnim sredstvima zahtijeva apsolutnu nepristranost, a svaki glas protiv modernizacije sustava izravno usporava budućnost riječkog turizma.

'Ako je za postizanje pune transparentnosti potrebno ponoviti natječaj, bit će ponovljen. Prvi korak bit će donošenje etičkog kodeksa koji će precizno regulirati kriterije dodjele poslova i spriječiti svaku mogućnost sukoba interesa', navela je i dodala da će inzistirati na jasnim pravilima koja ne ostavljaju prostor za dvosmislena tumačenja. Naglasila je i potpunu javnost rada, odnosno da TZ mora prestati biti percipirana kao zatvoreni krug, da će svaki ugovor i svaki uloženi euro bit će podložni javnom nadzoru te da standardi odgovornosti koje građani očekuju od nje, moraju vrijediti za sve koji sudjeluju u radu gradskih institucija. 'Vrijeme u kojem se o smjeru riječkog turizma odlučivalo bez jasnih kriterija je iza nas, na nastavku sjednice vidjet ćemo tko je spreman raditi za napredak Rijeke, a tko se bori isključivo za očuvanje postojećih pozicija', poručila je riječka gradonačelnica.