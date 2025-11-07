Trumpu ostavljene slobodne ruke za mogući napad na Venezuelu

Republikanci u američkom Senatu blokirali su u četvrtak rezoluciju koja bi spriječila predsjednika Donalda Trumpa da napadne Venezuelu bez odobrenja Kongresa, dan nakon što su dužnosnici administracije rekli zakonodavcima da Washington trenutno ne planira napade na Venezuelu

Senat je glasao 51 prema 49, uglavnom po stranačkim linijama, protiv mjere koja bi rezoluciju o ratnim ovlastima stavila na glasanje. Samo su se dvojica republikanaca pridružila demokratima u podršci toj mjeri, što pokazuje podršku stranke Trumpovom jačanju vojske na jugu Kariba nakon dva mjeseca smrtonosnih napada na brodove kod Venezuele. Trumpova administracija tvrdi da su od početka rujna američke snage izvele najmanje 16 napada na brodove u Pacifiku i južnom Karibima, ubivši više od 65 ljudi. Dugotrajna kampanja pojačala je zabrinutost da će Trump pokrenuti napad na samu Venezuelu, što je potaknulo uvođenje dvostranačke rezolucije. Njezini glavni organizatori bili su demokrati Tim Kaine iz Virginije i Adam Schiff iz Kalifornije te republikanski senator Rand Paul iz Kentuckyja.

Trump je tjednima spominjao mogućnost kopnenih napada na Venezuelu, rekavši u jednom trenutku da je ovlastio Središnju obavještajnu agenciju (CIA) da provodi tajne operacije u toj zemlji. Kasnije je porekao da razmatra napade unutar Venezuele, čak i dok je Washington nastavio jačati vojnu prisutnost na Karibima s borbenim zrakoplovima, ratnim brodovima i tisućama vojnika. Državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth u srijedu su o tom pitanju izvijestili čelnike Kongresa, republikanske predsjedatelje i vodeće demokrate u odborima za nacionalnu sigurnost. 'Na temelju tog brifinga, mislim da administracija ne želi ratovati s Venezuelom', rekao je Adam Smith iz Washingtona, visokorangirani demokrat u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma. 'Ali opet, predsjednik Trump je prilično poznat po svom - kako bih to najbolje rekao - kaotičnom pristupu stvarima. On je osoba koja vrlo brzo mijenja mišljenje. Pa tko zna?' kazao je.

