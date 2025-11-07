pravedno?

Šestogodišnjak ustrijelio učiteljicu: Ona dobila 10 milijuna dolara odštete

M.Da./Hina

07.11.2025 u 03:00

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Michele Constantini / PhotoAlto / Profimedia
Bionic
Reading

Porota je dodijelila deset milijuna dolara odštete učiteljici u američkoj saveznoj državni Virginiji koju je 2023. ustrijelio šestogodišnji učenik, čime je zaključena tužba koju je podigla protiv ravnatelja zbog nemara

Abigail Zwerner je rekla da zamjenik ravnatelja u osnovnoj školi gdje je radila kao učiteljica u gradu Newport News ignorirao više izvješća da se na području škole nalazi vatreno oružje i da je vjerojatno u posjedu dječaka koji ju je ustrijelio u siječnju 2023.

Policija je rekla da je dječak uzeo pištolj kalibra devet milimetara iz svoje kuće u u torbi ga donio u školu. Dječak je izvadio pištolj kada je došao u učionicu i ispalio metak u Zwerner, pogodivši je u dlan i prsa.

vezane vijesti

Zwerner, koja je evakuirala studente iz učionice čak i nakon što je ranjena, imala je pet operacija ruke, a metak joj je još uvijek u prsnom košu.

Deja Taylor, majka dječaka koji je pucao, osuđena je na 21 mjesec zatvora 2023. zbog posjedovanja vatrenog oružja u vrijeme kada je koristila psihoaktivne droge i zbog davanja lažne izjave pri kupovini oružja.

Suđenja bi mogla postaviti presedan o stupnju odgovornosti roditelja i školskih dužnosnika kada je riječ o pucnjavama u školama koje su proteklih desetljeća zahvatile Sjedinjene Američke Države.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
komferencija

komferencija

Studenti iz Novog Sada govorili o pritiscima u Srbiji: Nalaze se na Vučićevoj tjeralici
STVARI ĆE SE PROMIJENITI

STVARI ĆE SE PROMIJENITI

Hrvatska ide u zelenu tranziciju: Bit će kompleksno i vrlo skupo
'NEPRIHVATLJIVO'

'NEPRIHVATLJIVO'

Penava se obrušio na svog prijatelja: 'Ne možemo se ponašati kao da smo u oporbi'

najpopularnije

Još vijesti