Šestogodišnjak ustrijelio učiteljicu: Ona dobila 10 milijuna dolara odštete

Abigail Zwerner je rekla da zamjenik ravnatelja u osnovnoj školi gdje je radila kao učiteljica u gradu Newport News ignorirao više izvješća da se na području škole nalazi vatreno oružje i da je vjerojatno u posjedu dječaka koji ju je ustrijelio u siječnju 2023.

Policija je rekla da je dječak uzeo pištolj kalibra devet milimetara iz svoje kuće u u torbi ga donio u školu. Dječak je izvadio pištolj kada je došao u učionicu i ispalio metak u Zwerner, pogodivši je u dlan i prsa.