Nakon Filipina, tajfun Kalmaegi pogodio Vijetnam. Poginulo najmanje petero ljudi

Oluja je kasno u četvrtak stigla do kopna u središnjem Vijetnamu, iščupavši drveće, oštetivši kuće i uzrokujući nestanke struje, prije nego što je oslabila dok se kretala prema unutrašnjosti.

Vlasti su upozorile na nastavak obilnih kiša do 200 milimetara u središnjim pokrajinama od Thanh Hoe do Quang Trija te su rekle da bi porast razine rijeka od Huea do Dak Laka mogao izazvati poplave i klizišta.

Dotle je rastao broj žrtava na Filipinima, a dužnosnici su rekli da se još 135 ljudi vodi kao nestalo, a 96 ih je ozlijeđeno.