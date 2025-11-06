Slovenci uvode rigorozni zakon: Policiji asistira vojska, kriminalci ostaju bez naknada

Takozvani 'Šutarov zakon' bit će na raspravi u parlamentu dovoljno dugo da se može mijenjati i dopunjavati, istaknuo je slovenski premijer Robert Golob. Kazneni dio će vrijediti godinu do dvije, a socijalni čak tri godine, nakon čega će se ići u preisptivanje odluka

Nakon što je u napadu nasilničke skupine u Novom Mestu od zadobivenih ozljeda preminuo 48-godišnji ugostitelj Aleš Šutar, slovenski premijer Robert Golob najavio je znatno strože kaznene i socijalne mjere te davanje većih ovlasti policiji. Najave su pretočene u "Šutarov zakon" koji je u četvrtak prihvaćen na sjednici tamošnje vlade. Raspravljalo se i o prijedlogu za aktivaciju članka 37. Zakona o obrani, prema kojem se vojska može uključiti u osiguravanju granice, ali unutar slovenskog teritorija. "Šutarov zakon namijenjen je prevenciji jer želimo konkretnim sigurnosnim ovlastima policije postići da se oružje što prije oduzme", prenosi Golobove riječi Delo.

Policija može tražiti oružje bez naloga Prema novom zakonu, sitne krađe će biti tretirane kao prekršaji, ali nasilnička kaznena djela se više neće progoniti po zahtjevu žrtve, već po službenoj dužnosti. Policija će moći obavljati pretrese imovine bez sudskog naloga, ako traži oružje. Uvodi se ranije ukinuta upotreba tehničkih sredstava za prepoznavanje registarskih oznaka vozila, ali i zabrana prilaska ugostiteljskim objektima. Uz to, kafići i restorani mogu biti zatvoreni na šest sati. Policiji će u čuvanju granice moći asistirati i vojska. Tu su i mjere za brže i jednostavnije oduzimanje imovine nepoznatog podrijetla. Pojačava se kaznena politika, naročito prema recidivistima, kojima će se ograničiti, a u pojedinim slučajevima i ukinuti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Pritvor će za najteža kaznena djela trajati tri, umjesto dosadašnje dvije godine, a u takvim slučajevima neće vrijediti odredba o nezakonito prikupljenim dokazima.

