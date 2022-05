Treba li strahovati od Putinovih neracionalnih poteza? Akrap: Ovaj rat je izuzetno brutalan

Treba li strahovati od Putinovih neracionalnih poteza, pa i mogućeg posezanja za nuklearnim arsenalom u slučaju da njegova vojska bude pred predajom? Što znače sve učestaliji incidenti - eksplozije, požari na ruskom teritoriju? Ukrajina ne potvrđuje, ali i ne poriče svoju umiješanost. Dok oružje ubija i nanosi štetu - još nema sporazuma o naftnom embargu protiv Rusije unutar Europske unije. Mogu li sankcije zaustaviti rat?

Urbi et orbi

S druge strane nastavljaju se napadna djelovanja iz pravca Mikolajeva prema Hersonu i pokušaju oslobađanja cijele desne obale rijeke Dnjepar, kako bi se stvorili uvjeti za napad prema Krimu, odnosno oslobađanju tih okupiranih područja.

'Jer tu nema nekih uporišta koju imaju Rusi, osim Hersona, nego prostor komunikacije. Ulaskom u Herson oslobađa se velika širina prostora, da se relativno brzo, govorimo o danima, da se može doći o područjima koje je bilo prije 24. veljače', poručio je dr. Akrap.

Kaže kako vidi da Ukrajinci rade na integraciji oružanih snaga s logistikom i s obavještajnim službama.

Akrap je istaknuo kako Rusija nema operativnih, ljudskih mogućnosti da napadne s ozbiljnim pješačkim snagama područje Odese.

'Za materijalne gubitke se vidi jasno da Rusija praktički svoje topništvo i sve svoje snage koje koristi,a to je pokazala i u ratu u Siriji, pokazala u ratu u Čečeniji jednostavno razara sve što može i što želi i u smislu što smatra potrebnim i nužnim za ostvarivanje svojih operacija. Nažalost, u takvim razaranjima su civili brojne žrtve.', rekao je Akrap te nastavio:

'Pretpostavka je, ne treba očekivati da su brojevi koje s jedne strane ukrajinska strana govori o ruskim žrtvama, kao ni ruski brojevi o ukrajinskim žrtvama jer da se svaki dan ruske rakete unište po 100 ili 150 zapovjednih mjesta od ukrajinske vojske to je neočekivano, to je jednostavno nemoguće. Međutim kad dođemo do određenih realnih brojeva, mislim da je broj žrtava u ovom ratu, što izravnih, što posrednih, što poginulih, što ranjenih, odnosno vojnika koji su izbačeni iz stroja na jedan ili drugi način, se kreće najmanje oko 100 tisuća ljudi, što pokaže da je ovaj rat izuzetno brutalan', poručio je Dr. sc. Gordan Akrap.