noćni napad

Dok je Trump Putinu razvlačio crveni tepih, Rusija je na Ukrajinu lansirala raketu i 85 dronova

M.Č./Hina

16.08.2025 u 08:59

Izvor: EPA / Autor: IGOR TKACHENKO
Rusija je tijekom noći lansirala 85 dronova i jednu balističku raketu na teritorij Ukrajine, priopćile su u subotu ukrajinske zračne snage

U noćnim napadima ciljana su područja na prvoj crti bojišnice u regijama Sumiju, Donjecku, Černihivu i Dnjepropetrovsku, priopćile su zračne snage na Telegramu. Navode i da su njihove jedinice protuzračne obrane uništile 61 dron.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u svom je dnevnom jutarnjem izvješću priopćio da se tijekom proteklog dana na prvoj crti bojišnice dogodilo 139 sukoba.

S druge strane, ruski su sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 29 ukrajinskih dronova tijekom noći iznad raznih ruskih regija, uključujući 10 dronova iznad Rostovske regije, izvijestila je u subotu agencija RIA, pozivajući se na rusko ministarstvo obrane.

Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka Izvor: Profimedia / Autor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon sastanka u petak na Aljasci nisu spomenuli potencijalni prekid vatre u ratu u Ukrajini.

