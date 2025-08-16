Dok je Trump Putinu razvlačio crveni tepih, Rusija je na Ukrajinu lansirala raketu i 85 dronova

U noćnim napadima ciljana su područja na prvoj crti bojišnice u regijama Sumiju, Donjecku, Černihivu i Dnjepropetrovsku, priopćile su zračne snage na Telegramu. Navode i da su njihove jedinice protuzračne obrane uništile 61 dron.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u svom je dnevnom jutarnjem izvješću priopćio da se tijekom proteklog dana na prvoj crti bojišnice dogodilo 139 sukoba.

S druge strane, ruski su sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 29 ukrajinskih dronova tijekom noći iznad raznih ruskih regija, uključujući 10 dronova iznad Rostovske regije, izvijestila je u subotu agencija RIA, pozivajući se na rusko ministarstvo obrane.