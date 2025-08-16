EUROPSKI MINISTRI

Reakcije na susret Trumpa i Putina: Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju

M.Č./Hina

16.08.2025 u 10:04

Donald Trump i Vladimir Putin
Donald Trump i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Rusija se mora suočiti s većim pritiskom zbog rata u Ukrajini, rekao je u subotu norveški ministar vanjskih poslova nakon samita na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina

"Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju, pa i povećati ga, kako bismo Rusiji dali jasan signal da mora platiti cijenu (za svoju invaziju na Ukrajinu)", rekao je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide novinarima u Oslu.

Češka ministrica obrane Jana Černochova komentirala je u subotu da su razgovori između Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci pokazali da ruski predsjednik ne traži mir i želi oslabiti zapadno jedinstvo.

"Razgovori Trumpa i Putina na Aljasci nisu donijeli značajan napredak prema okončanju rata u Ukrajini, ali su potvrdili da Putin ne stremi miru, već traži priliku za slabljenje zapadnog jedinstva i širenje svoje propagande", napisala je na X-u, dodajući da Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu.

vezane vijesti

Kad je riječ o planovima za buduće sastanke, savjetnik ruskog predsjednika Putina za vanjska pitanja Jurij Ušakov izjavio je u subotu da se o pitanju eventualnog trostranog samita između ruskog, američkog i ukrajinskog predsjednika nije raspravljalo, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

Ušakov je rekao da još ne zna kada će se predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump ponovno sastati nakon ovotjednog samita na Aljasci.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS U ZEMLJI

KAOS U ZEMLJI

'Rat' na ulicama srpskih gradova, policija suzavcem rastjeruje prosvjednike, oglasili se Vučić i Porfirije
POSLJEDICE NEVREMENA

POSLJEDICE NEVREMENA

Požar u Milni na Braču se proširio, gase ga svi vatrogasci s otoka
IZ OVALNOG UREDA

IZ OVALNOG UREDA

Trump poslao oštru poruku: Putin bi osvojio cijelu Ukrajinu, ali neće se zezati sa mnom

najpopularnije

Još vijesti