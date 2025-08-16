Reakcije na susret Trumpa i Putina: Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju

Rusija se mora suočiti s većim pritiskom zbog rata u Ukrajini, rekao je u subotu norveški ministar vanjskih poslova nakon samita na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina
"Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju, pa i povećati ga, kako bismo Rusiji dali jasan signal da mora platiti cijenu (za svoju invaziju na Ukrajinu)", rekao je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide novinarima u Oslu.
Češka ministrica obrane Jana Černochova komentirala je u subotu da su razgovori između Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci pokazali da ruski predsjednik ne traži mir i želi oslabiti zapadno jedinstvo.
"Razgovori Trumpa i Putina na Aljasci nisu donijeli značajan napredak prema okončanju rata u Ukrajini, ali su potvrdili da Putin ne stremi miru, već traži priliku za slabljenje zapadnog jedinstva i širenje svoje propagande", napisala je na X-u, dodajući da Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu.
Kad je riječ o planovima za buduće sastanke, savjetnik ruskog predsjednika Putina za vanjska pitanja Jurij Ušakov izjavio je u subotu da se o pitanju eventualnog trostranog samita između ruskog, američkog i ukrajinskog predsjednika nije raspravljalo, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.
Ušakov je rekao da još ne zna kada će se predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump ponovno sastati nakon ovotjednog samita na Aljasci.