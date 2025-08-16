Reakcije na susret Trumpa i Putina: Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju

"Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju, pa i povećati ga, kako bismo Rusiji dali jasan signal da mora platiti cijenu (za svoju invaziju na Ukrajinu)", rekao je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide novinarima u Oslu.

Češka ministrica obrane Jana Černochova komentirala je u subotu da su razgovori između Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci pokazali da ruski predsjednik ne traži mir i želi oslabiti zapadno jedinstvo.

"Razgovori Trumpa i Putina na Aljasci nisu donijeli značajan napredak prema okončanju rata u Ukrajini, ali su potvrdili da Putin ne stremi miru, već traži priliku za slabljenje zapadnog jedinstva i širenje svoje propagande", napisala je na X-u, dodajući da Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu.