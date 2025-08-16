Trump nakon susreta s Putinom ima prijedlog za Zelenskog: Savjetujem mu da pristane

„Mislim da smo blizu dogovoru, ali ne volim to izgovarati”, rekao je Trump u razgovoru s Fox Newsom. „Kad sam jako blizu, kažem da su šanse 50-50, jer toliko se stvari može dogoditi”.

Američki predsjednik tvrdi da Putin „želi riješiti problem” koji se nikad nije trebao ni dogoditi. Ruski predsjednik na zajedničkoj konferenciji za medije rekao je da rata ne bi bilo da je Trump tada bio u Bijeloj kući.