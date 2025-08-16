'DOGOVOR JE jako BLIZU'

Trump nakon susreta s Putinom ima prijedlog za Zelenskog: Savjetujem mu da pristane

M.Č./Hina

16.08.2025 u 08:00

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump u prvom televizijskom razgovoru nakon susreta s ruskim kolegom Vladimirom Putinom rekao je da vjeruje da su blizu dogovoru, a ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija savjetovao je da na njega pristane

Mislim da smo blizu dogovoru, ali ne volim to izgovarati”, rekao je Trump u razgovoru s Fox Newsom. „Kad sam jako blizu, kažem da su šanse 50-50, jer toliko se stvari može dogoditi”.

Američki predsjednik tvrdi da Putin „želi riješiti problem” koji se nikad nije trebao ni dogoditi. Ruski predsjednik na zajedničkoj konferenciji za medije rekao je da rata ne bi bilo da je Trump tada bio u Bijeloj kući.

Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
  • Sastanak Trumpa i Putina
Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Republikanac je ukrajinskog predsjednika savjetovao je da se „mora dogovoriti”.  „Gledajte, Rusija je vrlo velika sila, a oni nisu”, rekao je o Ukrajincima, pa nastavio da su oni „dobri vojnici i imaju najbolju opremu, američku”, no da protiv sebe imaju „ratni stroj”. 

„Dobro je da se dvije sile slažu”, rekao je pak o SAD-u i Rusiji tijekom intervjua.

Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
  • Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka
    +3
Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka Izvor: Profimedia / Autor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Trump je ranije rekao da će biti nezadovoljan sastankom na Aljasci ako ne dođe do prekida vatre. Za taj je susret rekao da je bio vrlo dobar, no dvojica čelnika na zajedničkoj konferenciji nisu spomenuli primirje.

