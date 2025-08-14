Požar u Milni na Braču se proširio, gase ga svi vatrogasci s otoka

Nevrijeme koje je u četvrtak u poslijepodnevnim i večernjim satima pogodilo Dalmaciju, uzrokovalo je i više požara, od kojih je najveći u općini Milna na otoku Braču
U večernjim satima su, nakon grmljavinskog nevremena, izbila dva požara na Hvaru, između Hvara i Brusja, no budući da je pala i kiša, ne očekuje se velika šteta, a na požarišta su upućena tri vatrogasna vozila i devetorica vatrogasaca, piše Dalmacija Danas.
Čitatelj tportala javlja da je požar izbio i na otoku Braču, u općini Milna, a pretpostavlja da ga je izazvao udar groma.
Požar se tijekom večeri proširio, a gase ga sva vatrogasna društva s Brača s velikim brojem vatrogasnih vozila. Vatrogasci iz Milne naveli su da je riječ o velikom požaru te su apelirali na Facebook stranici na stanovnike da maknu svoje automobile jer blokiraju prilaz vatrogasnom domu u kojem vatrogasne ekipe obavljaju nadopunu vodom.
Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split potvrdili su da je požar izazvao udar groma te da gori borova šuma na predjelu Podhumlja iznad Milne, ali su naglasili da vatra ne ugrožava kuće.
"Na terenu je 46 vatrogasca koji sa 16 vozila gase vatru", rekli su Hini u vatrogasnom centru. Dojava o ovom požaru zaprimljena je u 20:40 sati.
O požaru u Milni izvijestili su i vatrogasci na facebook stranici Vatrogasci 193.
U Podstrani je udar groma izazvao manji požar koji je brzo ugašen, piše 24sata.