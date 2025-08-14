Požar u Milni na Braču se proširio, gase ga svi vatrogasci s otoka

U večernjim satima su, nakon grmljavinskog nevremena, izbila dva požara na Hvaru, između Hvara i Brusja, no budući da je pala i kiša, ne očekuje se velika šteta, a na požarišta su upućena tri vatrogasna vozila i devetorica vatrogasaca, piše Dalmacija Danas.

Čitatelj tportala javlja da je požar izbio i na otoku Braču, u općini Milna, a pretpostavlja da ga je izazvao udar groma.