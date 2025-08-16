Pet sati pregovora: Što su rekli Trump, a što Putin nakon ključnog sastanka na Aljasci?

Vladimir Putin i Donald Trump odlučili su ne odgovarati na pitanja novinara jer su već dali opsežne izjave tijekom svojih obraćanja na konferenciji za medije, rekao je u subotu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Putin i Trump održali su zajedničku konferenciju za medije nakon svog susreta na Aljasci, hvaleći na njoj svoj odnos i potencijale suradnje dviju država, no bez osvrta na pitanja ključna za rat u Ukrajini poput prekida vatre ili teritorijalnih ustupaka

Putin je na konferenciji govorio osam, a Trump oko četiri minute, nakon čega su brzo napustili pozornicu. Upitan zašto je odabran takav format, Peskov je rekao da su „opsežne izjave” već dane tijekom obraćanja, pa nije bilo potrebe za pitanjima, piše TASS. Putinov posjet Aljasci trajao je nešto duže od pet sati, a dvije delegacije razgovarale su duže od tri sata. Velika očekivanja od samita Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon „konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu. Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre.

Rusija traži ukrajinski teritorij Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti „stvarnost na terenu”, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka. Putin je u Anchorageu rekao da se trebaju ukloniti svi „temeljni uzroci sukoba” te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu kao cjelini”. Ništa od napretka u pregovorima, ali optimizam je tu Jedan od glavnih razloga koje je ruski predsjednik ranije navodio kao razlog 'specijalne vojne operacije” je proširenje NATO saveza na istok. Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre. Ni on ni Putin nisu spomenuli nijednu od tih točaka, no rekli su da je došlo do „napretka”, pa izrazili optimizam da će se on nastaviti zahvaljujući njihovom odnosu kojeg je američki predsjednik nazvao „uvijek fantastičnim”. „Jasno je da je prije ili kasnije potrebno ispraviti situaciju, prijeći s konfrontacije na dijalog”, rekao je ruski predsjednik. „Predsjednik Trump i ja izgradili smo kontakte orijentirane na 'biznis' i pune povjerenja te vjerujemo da, ako nastavimo tim putem, možemo što je prije moguće postići kraj rata u Ukrajini”, nastavio je Putin.

Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka Izvor: Profimedia / Autor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia







+3 Vladimir Putin i Donald Trump - press konferencija nakon sastanka Izvor: Profimedia / Autor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Putin: Složili smo se u mnogim točkama Trump je na kratkoj konferenciji za medije na kojoj nije bilo pitanja novinara rekao da će s ruskim predsjednikom imati više prilike razgovarati o poslovnoj suradnji „kad se ovo završi”. Republikanac vjeruje da će se postići dogovor koji će zaustaviti tisuće smrti tjedno, te naglašava da „Putin to želi koliko i on”. Američki predsjednik rekao je da se s Putinom „složio u mnogim točkama”, no da preostaje nekoliko većih o kojima treba dalje razgovarati. Najavio je da će sada zvati sve relevantne strane, uključujući NATO i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, nakon čega će uslijediti novi sastanci. „Idući put u Moskvi”, dobacio mu je Putin na engleskom jeziku. Ruski predsjednik je u svom obraćanju o SAD-u i Rusiji govorio kao o „susjednim zemljama” čija suradnja ima ogroman potencijal. „Vrlo je važno za naše države da okrenemo stranicu i vratimo se suradnji”.

Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia







Sastanak Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia