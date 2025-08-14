'Rat' na ulicama srpskih gradova, policija suzavcem rastjeruje prosvjednike, oglasili se Vučić i Porfirije

Razbijena su sva stakla na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. Muškarci su ljestvama, stolicama i ostalim predmetima provalili u prostorije stranke. Prosvjedi pod sloganom 'Večeras pucate po šavovima' održavaju se večeras u više od 30 gradova Srbije na poziv studenata u blokadi

Atmosfera ispred prostorija SNS-a je kaotična, a novinarka N1 kaže da je bačen i suzavac, iako nije poznato tko ga je bacio, prenosi Jutarnji list. Građani gađaju prostorije i jajima, a iz prostorija se iznose stvari. Ispred prostorija Srpske napredne stranke u Beogradu primjećen je i bivši rukometaša Vladimir Mandić.

Građani Valjeva okupili su se večeras ispred kafića ‘Romana‘ kako bi dali podršku vlasnicima kafića, koji su sinoć pretpjeli štetu nakon napada batinaša, a kada je ozlijeđeno i nekoliko gostiju kafića. Grupa od oko 20 muškaraca okupila se večeras u neposrednoj blizini zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) u središtu Beograda, javlja Nova.rs. Dosad su ovako odjevene skupine muškaraca uglavnom bile povezane s neredom na studentskim prosvjedima, koji su posljednjih dana posebno intenzivni.

Prosvjed u Beogradu







Prosvjed u Beogradu

Sukobi građana i pristaša SNS-a, koji traju već nekoliko tjedana u brojnim gradovima diljem zemlje, eskalirali su sinoć, osobito u Novom Sadu i Beogradu. Policijski kordon razdvaja prosvjednike i pristalice Vučićeva SNS-a u Rumi, gdje je u tijeku još jedan prosvjed. Ista je situacija i u Vrbasu, iz kojega je upućen poziv građanima 50-ak kilometara udaljenog Novog Sada da dođu i pomognu u prosvjedu, nakon što su u Vrbas došli SNS-ovci iz Kikinde, Rume, Beograda i Sombora. Policija je u više gradova prosvjednike rastjerivala suzavcem.

Policija nastavlja da baca suzavac na građane dok ignoriše nasilje naprednjačkih batinaša! pic.twitter.com/xJiR1hMzdH — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 14, 2025

Prosvjednici iz Užica poručili su da je policija u Srbiji prestala postojati, zbog postupanja proteklih dana prilikom čega su štitili SNS-ovce, a tukli prosvjednike. Od zgrade Gradske skupštine su krenuli prema zgradi Policijske uprave, noseći pritom kartonsku siluetu Aleksandra Vučića s fantomkom, kao poruku da su batinaši s fantomkama Vučićevi ljudi.

Prosvjed u Beogradu







Prosvjed u Beogradu

Više stotina građana prosvjeduje u Gornjem Milanovcu, preko puta prostorija SNS-a, a policija im ne dozvoljava da priđu. Ispred prostorija se nalaze stranački i gradski dužnosnici i aktivisti koji nose zastave Srbije, dok se preko zvučnika pušta himna Bože pravde. Prosvjednici skandiraju policiji i SNS-ovcima, uz buku zviždaljki, truba i bubnjeva, piše Nova.rs. Isti scenarij odigrava se i u Čačku, gdje se na prosvjedu okupilo nekoliko stotina građana, kojima policija ne da da dođu do prostorija SNS-a ispred kojih su se okupili stranački i gradski dužnosnici. Na prosvjedu u Beogradu pretučen je dužnosnik Stranke slobode i pravde te zastupnik u Narodnoj skupštini Predrag Mitrović.

Okupljanje građana u Beogradu







Okupljanje građana u Beogradu