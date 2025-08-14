'Rat' na ulicama srpskih gradova, policija suzavcem rastjeruje prosvjednike, oglasili se Vučić i Porfirije

Razbijena su sva stakla na prostorijama SNS u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. Muškarci su ljestvama, stolicama i ostalim predmetima provalili u prostorije stranke. Prosvjedi pod sloganom 'Večeras pucate po šavovima' održavaju se večeras u više od 30 gradova Srbije na poziv studenata u blokadi
Atmosfera ispred prostorija SNS-a je kaotična, a novinarka N1 kaže da je bačen i suzavac, iako nije poznato tko ga je bacio, prenosi Jutarnji list. Građani gađaju prostorije i jajima, a iz prostorija se iznose stvari.
Ispred prostorija Srpske napredne stranke u Beogradu primjećen je i bivši rukometaša Vladimir Mandić.
Građani Valjeva okupili su se večeras ispred kafića ‘Romana‘ kako bi dali podršku vlasnicima kafića, koji su sinoć pretpjeli štetu nakon napada batinaša, a kada je ozlijeđeno i nekoliko gostiju kafića.
Grupa od oko 20 muškaraca okupila se večeras u neposrednoj blizini zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) u središtu Beograda, javlja Nova.rs. Dosad su ovako odjevene skupine muškaraca uglavnom bile povezane s neredom na studentskim prosvjedima, koji su posljednjih dana posebno intenzivni.
Sukobi građana i pristaša SNS-a, koji traju već nekoliko tjedana u brojnim gradovima diljem zemlje, eskalirali su sinoć, osobito u Novom Sadu i Beogradu.
Policijski kordon razdvaja prosvjednike i pristalice Vučićeva SNS-a u Rumi, gdje je u tijeku još jedan prosvjed. Ista je situacija i u Vrbasu, iz kojega je upućen poziv građanima 50-ak kilometara udaljenog Novog Sada da dođu i pomognu u prosvjedu, nakon što su u Vrbas došli SNS-ovci iz Kikinde, Rume, Beograda i Sombora.
Policija je u više gradova prosvjednike rastjerivala suzavcem.
Prosvjednici iz Užica poručili su da je policija u Srbiji prestala postojati, zbog postupanja proteklih dana prilikom čega su štitili SNS-ovce, a tukli prosvjednike. Od zgrade Gradske skupštine su krenuli prema zgradi Policijske uprave, noseći pritom kartonsku siluetu Aleksandra Vučića s fantomkom, kao poruku da su batinaši s fantomkama Vučićevi ljudi.
Više stotina građana prosvjeduje u Gornjem Milanovcu, preko puta prostorija SNS-a, a policija im ne dozvoljava da priđu. Ispred prostorija se nalaze stranački i gradski dužnosnici i aktivisti koji nose zastave Srbije, dok se preko zvučnika pušta himna Bože pravde. Prosvjednici skandiraju policiji i SNS-ovcima, uz buku zviždaljki, truba i bubnjeva, piše Nova.rs.
Isti scenarij odigrava se i u Čačku, gdje se na prosvjedu okupilo nekoliko stotina građana, kojima policija ne da da dođu do prostorija SNS-a ispred kojih su se okupili stranački i gradski dužnosnici.
Na prosvjedu u Beogradu pretučen je dužnosnik Stranke slobode i pravde te zastupnik u Narodnoj skupštini Predrag Mitrović.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u trelefonskom uključenju za provladinu TV Informer rekao da 'pobjeđuju ljudi i ideje, a ne prostorije' i poručio da se 'takvi pokušaji uvijek loše završe po one koji to učine'.
'Ljudi su večeras mogli vidjeti i sve razumjeti. Prethodnih dana je netko mogao reći da su pristalice SNS-a učinile nešto, napale nekoga… Večeras smo svi vidjeli da su ovo ljudi koji uništavaju tuđu imovinu radeći kaznena djela i provodeći teror u zemlji. Na jednoj od kriminalnih televizija su rekli da sve prolazi mirno, jedino se uništavaju prostorije jedne političke stranke. To nije bilo ni u Hitlerovo vrijeme, da netko na takav način govori o uništavanju tuđe imovine', rekao je Vučić.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije pozvao je danas sve na prekid sukoba.
'Pozivam i apeliram na sve, bez izuzetka, da se obustavi svaki sukob i odbace riječi i dijela koja nanose bol i rane drugima. Imamo samo jednu zemlju, jedan narod i potrebni smo jedni drugima', istaknuo je Porfirije.