Tomašević položio vijence za svibanjske žrtve: 'Jedna od najmračnijih epizoda u povijesti'

Na 31. obljetnicu granatiranja Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević te šef Skupštine Matej Mišić, zajedno s obiteljima poginulih, stradalnicima te predstavnicima udruga branitelja i civilnih žrtava, položio je vijence na Trgu svibanjskih žrtava
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić položili su vijence u spomen na sedmero poginulih i više od 200 ranjenih u napadu srpskih postrojbi na Zagreb 1995. godine.
Podsjetimo, po naredbi Milana Martića raketirani su Zagreb, Sisak, Karlovac i Jastrebarsko. Napad je izveden raketnim sustavom Orkan, odnosno granatama s kasetnim punjenjem, takozvanim zvončićima, koji su zabranjeni po svim međunaordnim ratnim konvencijama UN-a.
Vođa srpskih pobunjenika Milan Martić je drugog dana napada na televiziji priznao da je naredio granatiranje Zagreba. Na temelju tih izjava, ali i dokaznog materijala te svjedočanstava za taj, ali i niz drugih zločina Haaški sud je Martića osudio na 35 godina zatvora. Na zagrebačkom sudu dobio je sedam godina zatvora zbog granatiranja Karlovca.
"Jučer je obilježena obljetnica akcije Bljesak, a dana obilježavamo obljetnicu jedne od najmračnijih epizoda iz suvremene povijesti Zagreba. Kao osveta za akciju Bljesak, raketiran je Zagreb. Tom prilikom su poginuli građani grada Zagreba, ali je isto tako više od 200 građana ranjeno", podsjetio je Tomašević.
"Ovdje, na Trgu svibanjskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i svih ranjenih, bila podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti i iskusiti u našem voljenom gradu", poručio je Tomašević zahvalivši Udruzi civilnih žrtava Domovinskog rata te braniteljskim i udrugama proizašlima iz Domovinskog rata, ali i samim stradalnicima te obiteljima poginulih.