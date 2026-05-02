Tomašević položio vijence za svibanjske žrtve: 'Jedna od najmračnijih epizoda u povijesti'

Na 31. obljetnicu granatiranja Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević te šef Skupštine Matej Mišić, zajedno s obiteljima poginulih, stradalnicima te predstavnicima udruga branitelja i civilnih žrtava, položio je vijence na Trgu svibanjskih žrtava

Obilježavanje 31. obljetnice raketiranja Zagreba





Vođa srpskih pobunjenika Milan Martić je drugog dana napada na televiziji priznao da je naredio granatiranje Zagreba. Na temelju tih izjava, ali i dokaznog materijala te svjedočanstava za taj, ali i niz drugih zločina Haaški sud je Martića osudio na 35 godina zatvora. Na zagrebačkom sudu dobio je sedam godina zatvora zbog granatiranja Karlovca. "Jučer je obilježena obljetnica akcije Bljesak, a dana obilježavamo obljetnicu jedne od najmračnijih epizoda iz suvremene povijesti Zagreba. Kao osveta za akciju Bljesak, raketiran je Zagreb. Tom prilikom su poginuli građani grada Zagreba, ali je isto tako više od 200 građana ranjeno", podsjetio je Tomašević.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević položio je vijence u spomen na žrtve raketiranja Zagreba.