Tomašević: 'Zagreb je među top 15 regija u EU s najmanjim rizikom od siromaštva'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na proslavi Međunarodnog praznika rada poručio je da je ponosan što je Zagreb "među top 15" regija u EU s najmanjim rizikom od siromaštva i socijalne isključivosti te što Grad svake godine povećava plaće radnika bez podizanja cijena građanima.

Tomašević je svim građanima Zagreba i svim građanima Hrvatske poželio sretan Međunarodni praznik rada. Što se tiče Zagreba, istaknuo je da je zadovoljan time što je Zagreb, među više od 240 europskih regija, u top 15 regija u Europskoj uniji koje imaju najmanji rizik od siromaštva i socijalne isključivosti. "Znači, ne samo u Hrvatskoj, nego govorimo o 15 regija u cijeloj Europskoj uniji - od svih velikih gradova i dobro razvijenih europskih regija. Na to sam ponosan, i to je rezultat dugogodišnje i - isto tako - i socijalne i druge politike", istaknuo je Tomašević.

Gradonačelnik je istaknuo da je isto tako ponosan na to što svake godine povećavaju plaće radnika i u gradskim poduzećima i u gradskim ustanovama i u Gradskoj upravi. "A unatoč tome što stalno povećavamo plaće radnika svake godine od kada sam gradonačelnik, nismo podizali cijene komunalnih usluga za građane i uspijevamo pronalaziti novac u proračunu da povećavamo subvencije i da cijene ne rastu. Tako dajemo doprinos građanima da se lakše bore s inflacijom koja, nažalost, opet ubrzava i raste u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje Europske unije", istaknuo je Tomašević. 'Pokušavamo stalno unaprjeđivati radnička prava' Naglasio je da je isto tako ponosan na sve uspješne kolektivne pregovore, ugovore koje su završili, da su proširili kolektivne ugovore u gradskim ustanovama koje ih do sada nisu imale, primjerice u socijalnim ustanovama u zadnjih godinu dana, a isto tako u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, koja nije imala kolektivni ugovor. "Tako da na sve moguće načine pokušavamo stalno unaprjeđivati radnička prava i kao poslodavac, kao jedan od najvećih poslodavaca u Zagrebu, i to pokazivati svojim primjerom", poručio je Tomašević. Međutim, dodao je, jasno je da cijene hrane i drugih potrepština rastu brže nego što rastu same plaće i da je to sve veći i veći problem.