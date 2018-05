Tko su nasljednici Martine Dalić? Jedan se svađao s pola HDZ-a, a drugi po internetu pod nadimkom Roks

'Malo me iznenadio poziv premijera', tim je riječima Darko Horvat jučer komentirao način na koji ga je Andrej Plenković odabrao za novog ministra gospodarstva. Teško je vjerovati da bi Horvat, da nije afere Hotmail, bio i blizu izbora za ministra, a bliskim odnosima s premijerom ne može se podičiti ni novi potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić. Istražili smo tko je dvojac čijim je imenovanjem Plenković, barem zasad, kupio mir u kući

Među Plenkoviću bliske ljude ne može se ubrojiti ni aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić , no kako u zadnjih nekoliko godina sudjeluje u samom vrhu vlasti, nije previše talasao, barem ne javno, po stranačkim redovima. Tolušića se, doduše, spominjalo kao potencijalnog kandidata za predsjednika HDZ-a 2016. nakon odlaska Karamarka, no ovaj budući potpredsjednik Vlade ipak se nije kandidirao.

Horvatu se nije svidjela ni ideja ministra Olega Butkovića o ukidanju tunelarine u tunelu Sveti Ilija. 'Odluka Hrvatskih autocesta je nekorektno davanje povlastica jednom dijelu građana nauštrb drugih. To je moje mišljenje, a to potpisujem i kao predsjednik međimurske organizacije HDZ-a jer mislim da je to i mišljenje međimurskog HDZ-a', poručio je Horvat prije dva mjeseca u Međimurskim novinama, komentirajući ukidanje tunelarine na Biokovu.

Ovih dana priznao je da u zadnje dvije godine nije bilo neke intenzivne komunikacije između njega i Plenkovića , a za to je možda zaslužan i njegov potez otprije dvije godine , kada je dobio i opomenu iz vrha stranke. Uoči tadašnjih parlamentarnih izbora Međimurski županijski odbor HDZ-a, kojem je na čelu Horvat, donio je preporuku za sve članove da preferencijalni glas daju upravo Horvatu, a ne nekome drugom. No ubrzo mu je stiglo upozorenje vrha stranke. 'Upozoravam da bi takav postupak bio u suprotnosti s odlukama Predsjedništva i Središnjeg odbora te izbornom strategijom HDZ-a u smislu da svaki HDZ-ov kandidat na izbornim listama treba imati jednak tretman u korištenju instituta preferencijalnog glasovanja. Podsjećam da ste na sjednicama Predsjedništva i Središnjeg odbora bili osobno nazočni i glasovali za te odluke', napisao je tada u dopisu Horvatu glavni tajnik stranke Gordan Jandroković te priprijetio 'odgovarajućim mjerama' ako takva preporuka ne bude ukinuta.

Tolušić, rođen 1979. u Virovitici, prvi put u Vladu je ušao u mandatu Tihomira Oreškovića i to kao ministar regionalnog razvoja i europskih fondova, no dojam je da se istaknuo više kao ministar poljoprivrede u Plenkovićevoj vladi.

Već na početku mandata odlučio se obračunati s problemom salmonele, o čemu je Ministarstvo izvještavalo gotovo svakodnevno, dok Tolušić, prema pričama u kuloarima, nije dobio po prstima zbog samopromocije pa je izvješćivanje o povlačenju pojedinih proizvoda prebačeno na Agenciju za hranu.

Tolušić se potom prebacio na strane trgovačke lance koje je prozivao zbog nedovoljnog broja hrvatskih proizvoda, a pohvale je dobio i zbog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

S početka mandata prati ga i gaf sa spornim imenovanjem Krešimira Žagara za šefa Hrvatskih šuma. Naime, Žagar, kojeg je imenovao Tolušić, na toj se funkciji zadržao svega jedan dan. Žagar je, podsjetimo, bio HDZ-ov gradonačelnik Našica, a na to je mjesto podnio ostavku upravo kako bi postao direktorom Hrvatskih šuma. No i on i Tolušić su smetnuli s uma to da, prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, niti jedan dužnosnik ne smije godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti biti u upravi bilo koje tvrtke.