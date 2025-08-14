Austrijski kancelar iznenađen Vučićevom reakcijom na pitanja novinara: 'To se mora izdržati'

U dvorani za medije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je gosta riječima da Beograd ‘na putu prema EU od Beča uvijek dobiva pomoć’. Stocker mu je uzvratio komplimentima, poručivši kako je Srbija ‘važan trgovinski partner Austrije’ te da ‘treba biti dio EU’, ali je dodao da ‘put prema EU ne može biti jednosmjerna ulica – moraju se ispuniti i uvjeti u području vladavine prava’.

Napetost je nastala kada su austrijski novinari postavili pitanja o višemjesečnim prosvjedima protiv korupcije i zastoju u pristupanju Srbije Europskoj uniji, piše Nova.rs.

Vidno iznervirani Vučić reagirao je oštro: ‘Nisam diktator, kao što me vi uvijek predstavljate’, ponovivši istu rečenicu dvaput delegaciji austrijskih medija.

Kancelar Stocker kasnije je priznao da ga je takva emotivna reakcija iznenadila.

‘Rekao sam mu da se svakodnevno suočavam s kritičkim pitanjima. To se mora izdržati. To je sloboda medija’, poručio je austrijski čelnik, naglašavajući važnost otvorenog dijaloga s novinarima.