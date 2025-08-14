Rusi na slobodu pustili Ukrajinca kojeg su zarobili prije više od 4000 dana

"Nova razmjena, 84 osobe", napisao je Zelenski u četvrtak na svojem Telegram kanalu. Uključeni su i vojnici i civili, rekao je ukrajinski čelnik.

Zelenski je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na pomoći u organizaciji razmjene.

Ukrajinski stožer za pitanja ratnih zarobljenika rekao je da je ovo 67. razmjena od početka rata. Dogodila se dan prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali sastati u američkoj saveznoj državi Aljasci.

Kijev je rekao da su vraćena 33 ukrajinska vojnika i 51 civil. Razmjena se dogodila na granici s Bjelorusijom.