Tko su ljudi koji ne priznaju da su izgubili od Vučića u Beogradu

Aleksić je čelnik nedavno osnovanog Narodnog pokreta Srbije te je bio istaknuti dužnosnik Narodne stranke Vuka Jeremića , nekadašnjeg šefa srbijanske diplomacije, no onda su se razišli, a Aleksić je sa sobom poveo neke bivše Jeremićeve stranačke zastupnike dok je ovaj odlučio samostalno izaći na izbore.

Dvoje nositelja liste za Skupštinu Srbije - Marinika Tepić i Miroslav Aleksić - započeli su štrajk glađu do poništenja izbora u Beogradu. S njima su u RIK ušli tražiti pravdu Srđan Milivojević, Aleksandar Jovanović Ćuta, Vladimir Obradović, Pavle Grbović i Borko Stefanović.

Tepić je članica Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, najsnažnije stranke unutar političkog bloka 'Srbija protiv nasilja'. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, kada se na ponižavajući i prijeteći način obraća političarima iz proeuropskog oporbenog bloka, uglavnom u prvi plan ističe Đilasa, a opisuje ga kao tajkuna koji se obogatio na sumnjiv način i koji spletkari da bi srušio domoljubnu i poštenu vlast čije je oličenje upravo on.

Đilas u dosadašnjem sazivu parlamenta nije bio ni zastupnik u Skupštini Srbije. Obnašao je dužnost gradonačelnika Beograda od 2008. do 2013. godine, a od 25. studenoga 2012. do 21. svibnja 2014. godine bio je predsjednik Demokratske stranke, danas potpuno propale, ali u vrijeme nakon pada diktature Slobodana Miloševića najmoćnije stranke u Srbiji, koju su vodili ubijeni premijer Zoran Đinđić i potom bivši srpski predsjednik Boris Tadić. Zanimljivo je to da je u politiku uveo današnjeg SNS-ova gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, proslavljenog srpskog vaterpolista.