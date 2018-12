U Beogradu 50.000 ljudi prosvjeduje protiv Vučića, a on kaže da 'uživa'

Pedesetak tisuća ljudi izašlo je sinoć na ulice Beograda u dosad najvećem prosvjedu protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Četvrti tjedan zaredom prosvjednici su tražili i smjenu srbijanskog ministra policije. Došli su čak i pred zgradu televizije na kojoj je istovremeno gostovao Vučić.

I sam predsjednik Aleksandar Vučić ovaj se vikend pri ulasku u zgradu beogradske televizije Studio B, susreo s gotovo 50.000 nezadovoljnih građana, javlja RTL.

"Neki ljudi su vikali, nekako su me dodatno osokolili i pobodrili. Ja sam, nisam znao da oni imaju to kao neko vodi navijanje, ja mislio oni spontano viču, a to njima neko naređuje. Al baš je bilo zanimljivo. Ja sam, da budem iskren, uživao", rekao je Vučić.